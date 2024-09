Kendrick Lamar confirmé comme artiste à la mi-temps du Super Bowl 2025

Kendrick Lamar se produira lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIX d’Apple Music 2025, ont annoncé dimanche Roc Nation, Apple Music et la NFL.

Le Super Bowl LIX devrait se jouer le 9 février 2025 au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans et sera diffusé sur Fox.

Il s’agira de la deuxième prestation de Lamar pendant le spectacle de la mi-temps, après sa prestation lors de l’équipe All-Star de Dr. Dre 2022 composée de Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent. Elle fait également suite à la bataille musicale de Lamar avec Drake plus tôt cette année, qui a non seulement abouti à une victoire retentissante pour le rappeur né à Compton, mais aussi à l’une des plus grandes chansons de l’année avec « Not Like Us ».

Cet esprit perdure avec la déclaration de Lamar à propos de son transfert : « Le rap reste le genre musical qui a le plus d’impact à ce jour », a-t-il déclaré. « Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi. Ils ont trouvé le bon. »

Le fondateur de Roc Nation, Shawn « Jay-Z » Carter, a déclaré : « Kendrick Lamar est vraiment un artiste et un interprète unique en son genre. Son amour profond pour le hip-hop et la culture nourrit sa vision artistique. Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l’échelle mondiale. Le travail de Kendrick transcende la musique et son impact se fera sentir pendant des années à venir. »

La direction créative de la performance de Lamar sera assurée par sa société pgLang, qui a également supervisé sa tournée galvanisante « Big Steppers », qui s’est déroulée de 2022 jusqu’au début de cette année.

L’apparition de Lamar fait suite à celle de l’artiste vedette de l’année dernière, Usher (qui était rejoint par Alicia Keys, Ludacris et HER) ainsi que celle de Rihanna, qui s’est produite lors du spectacle de la mi-temps de 2023 – alors qu’elle était enceinte ! – et l’équipe All-Star de 2022 composée de Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent.

Depuis la sortie en 2012 de son premier album phare sur une grande maison de disques, « Good Kid, mAAd City », Lamar est sans doute devenu le rappeur le plus important et le plus influent au monde. Il a remporté 17 Grammy Awards et est devenu en 2018 le premier musicien non classique et non jazz à remporter un prix Pulitzer, pour son album « Damn » de 2017. Son album le plus récent, « Mr. Morale & the Big Steppers », est sorti en mai 2022.

En avril de cette année, « Like That » de Future, Metro Boomin et Kendrick Lamar — qui a lancé la bataille avec Drake — a passé trois semaines à la première place du Billboard Hot 100. En juin, « Not Like Us » a passé deux semaines à la première place.

La diffusion télévisée du spectacle de mi-temps du Super Bowl LIX d’Apple Music sera produite par DPS avec Roc Nation et Jesse Collins comme producteurs exécutifs, et Hamish Hamilton comme réalisateur. Roc Nation sera également le conseiller stratégique en divertissement du spectacle en direct.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, d’Apple TV+, de Sports et de Beats, a déclaré : « Le spectacle de mi-temps du Super Bowl d’Apple Music est une célébration de la musique que nous aimons et des artistes incroyables qui la composent, le tout sur la plus grande scène du monde. Apple est ravi de proposer ce spectacle, avec l’incomparable Kendrick Lamar en tête d’affiche, aux fans du monde entier avec la qualité audio spatiale d’Apple Music, leader du secteur, ainsi que des tonnes de vidéos exclusives, d’interviews, de playlists et bien plus encore sur Apple Music. »

Seth Dudowsky, responsable de la musique à la NFL, a déclaré : « Peu d’artistes ont eu un impact aussi profond sur la musique et la culture que Kendrick Lamar. À maintes reprises, Kendrick a prouvé sa capacité unique à créer des moments qui résonnent, redéfinissent et ébranlent finalement les fondements mêmes du hip-hop. Nous sommes ravis de collaborer avec Kendrick, Roc Nation et Apple Music pour offrir un autre spectacle de mi-temps inoubliable. »

Plus tôt cette année, le spectacle de mi-temps du Super Bowl LVIII d’Apple Music avec Usher est devenu le spectacle le plus regardé de tous les temps et a remporté trois nominations aux Emmy Awards 2024, dont celle de la meilleure émission de variétés (LIVE). En 2023, le spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII d’Apple Music avec Rihanna a obtenu cinq nominations aux Emmy Awards, en remportant deux, dont celle de la meilleure réalisation pour une émission de variétés, une première dans l’histoire de la mi-temps du Super Bowl. En 2022, le spectacle de mi-temps du Super Bowl LVI avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar a remporté cinq nominations aux Creative Arts Emmy. La performance acclamée par la critique a remporté trois Emmy Awards, dont celui de la meilleure émission de variétés (Live), une première pour le spectacle.