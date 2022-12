Kendrick Lamar assiste à la séance de thérapie “Count Me Out”

Juste au moment où nous pensions ne jamais avoir de visuel pour “Count Me Out” de Kendrick Lamar, Dave Free vient à la rescousse.

Kendrick Lamar est enfin revenu après une pause de cinq ans et a livré son album M. Morale et The Big Steppers. L’album était une séance de thérapie à double disque qui nous a donné des mises à jour sur Kendrick au cours des dernières années pendant la pandémie. C’était très différent de son dernier album mais c’était toujours de l’art dans sa forme la plus pure. Après l’album, nous avons eu des dates pour une tournée mondiale. Le retour passe si vite que c’est presque comme si King Kenny était prêt à rentrer dans la maison.

Kendrick Lamar assiste à une séance de thérapie avec Helen Mirren pour le visuel ‘Count Me Out’

Alors que Kendrick se produisait à travers le monde, les fans se demandaient toujours si nous aurions une vidéo pour “Count Me Out”. La chanson est de loin l’une des préférées des fans de l’album et méritait certainement un visuel.

Plus tôt dans la journée, Kendrick a livré le visuel tant attendu de la chanson réalisée par Dave Free et pgLang. La vidéo s’appuie sur le thème de la thérapie avec Helen Mirren jouant le thérapeute de Kenny dans la vidéo. Bien que la vidéo soit courte, elle est percutante et mérite d’être regardée.