Kendrick Lamar a été repéré en train de tourner un film avec les créateurs de « South Park »

Pomona, Californie –

Kendrick Lamar a été aperçu en train de tourner son tout premier film avec Parc du Sud co-créateurs Matt Stone et Trey Parker.

Une vidéo qui a fait surface sur les réseaux sociaux lundi 30 septembre semblait montrer K. Dot and co. tournage des scènes de la prochaine comédie live-action à Pomona, en Californie.

Bien que le projet soit largement gardé secret, divers détails ont été révélés depuis sa première annonce il y a près de trois ans.

Le film, encore sans titre, « décrira le passé et le présent atteignant leur paroxysme lorsqu’un jeune homme noir en stage comme reconstituteur d’esclaves dans un musée d’histoire vivante découvre que les ancêtres de sa petite amie blanche possédaient autrefois le sien », selon un résumé.

Kendrick Lamar a été surpris en train de filmer une comédie musicale aujourd’hui à Pomona en Californie 👀 pic.twitter.com/uOV7QVXtGx – Paroles de Kendrick (@WordFromKdot) 30 septembre 2024

Brian Robbins, PDG de Paramount Paramount, qui détient les droits de distribution du film, l’a décrit comme « l’un des scénarios les plus drôles et les plus originaux que nous ayons jamais lu et il est certain qu’il créera des feux d’artifice » à la CinemaCon plus tôt cette année.

La gestion des tâches d’écriture prend du temps Parc du Sud scénariste, producteur et doubleur Vernon Chatman, qui a également travaillé avec Killer Mike et Snoop Dogg sur Déclenchez un avertissement avec Killer Mike et Doggie Fizzle Télévizzlerespectivement. Il fut également écrivain pour Le spectacle Chris Rock.

Parker réalise le film tandis que Stone, Kendrick et son collaborateur de longue date et co-fondateur de pgLang, Dave Free, sont à bord en tant que producteurs.

On ne sait pas encore si le rappeur de Compton, qui a déjà joué dans 50 Cent’s Pouvoir série, jouera dans le film.

Aucune autre information sur le casting n’a encore été révélée, même si les fans peuvent s’attendre à ce que le film sorte en salles le 4 juillet 2025.

Kendrick a travaillé avec Stone et Parker dans le passé pour son clip « The Heart Part 5 » en 2022.

Le Parc du Sud Le duo a travaillé sur la technologie deepfake présente dans le clip, qui a vu Kendrick se transformer en un certain nombre de personnalités célèbres telles que Kobe Bryant, Will Smith et OJ Simpson.

Dans une interview avec Le magazine du New York TimesStone a révélé qu’il y avait un deepfake qui n’avait pas été retenu : « Vous voyez, Kendrick s’est transformé en 2Pac, Kendrick s’est transformé en Kanye, et je pense que nous avions Eminem. »