Kendrick Lamar a enterré Drake avec le symbolisme sauvage du Super Bowl

Getty Image

Canard est un grand fan de NFL et place souvent des paris de plusieurs millions de dollars sur le Super Bowl. Cependant, le rappeur né à Toronto va probablement manquer le spectacle de la mi-temps de cette année parce que Kendrick Lamar est sur le point de danser partout sur sa tombe.

L’annonce de dimanche a été le dernier clou dans le cercueil d’un conflit de longue date entre les deux artistes.

Pour ceux qui n’ont pas suivi le drame, « Not Like Us » est le coup de grâce d’une longue série de coups de poing entre Drake et Kendrick Lamar. Le morceau produit par Mustard est truffé de références brutales à la marque OVO, à la famille de Drake, à son éducation et même à son équipe de basket préférée, entre autres donc bien d’autres choses. Plus particulièrement, K-Dot intensifie ses graves allégations de pédophilie et d’exploitation, qui visent le Canadien et son équipage.

Le Super Bowl LVIII a attiré en moyenne 123,7 millions de téléspectateurs en février. Le grand match a attiré pas moins de 100 millions de téléspectateurs chaque année depuis 2009.

Cela signifie que 100 millions de personnes à travers le monde regarderont le King Kendrick jouer à la mi-temps en février. Drake devrait probablement éteindre sa télévision et reprendre le match au troisième quart-temps…

Kendrick Lamar était à nouveau énigmatique…

La vidéo d’annonce est ouverte à l’interprétation !