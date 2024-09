Kendrick Lamar a encore plus de critiques envers Drake sur une nouvelle chanson mystérieuse

Kendrick Lamar aime faire les choses d’un seul coup. Drake, son ennemi pour toute l’année 2024, aime en faire beaucoup. Memes, IG Stories, AI diss songs, etc. Lamar restera silencieux pendant des semaines, voire des mois, puis sortira un morceau absolument dévastateur. Il l’a fait à nouveau le 11 septembre. Le rappeur est sorti de sa pause « Not Like Us » et a sorti une épopée de cinq minutes sur son Instagram. Il n’y a pas de titre ni de mention du nom de Drake, mais il y a beaucoup de mesures qui visent clairement le 6 Dieu tout au long. Déballons-les.

Commençons par le premier couplet. La première phrase prononcée par Kendrick Lamar est « Je pense qu’il est temps de regarder la fête mourir ». Il s’agit d’une référence directe à une phrase de la critique acerbe de Lamar sur « Meet the Grahams ». Vers la fin de la chanson, il évoque le fait de s’être incrusté dans la « fête » de Drake en dévoilant tous les défauts du rappeur. Les quelques mesures suivantes semblent également directement destinées à Drizzy. « Cette merde est devenue trop méchante pour s’excuser », rappe Lamar.

« C’est différent, qu’il soit tabassé et disqualifié. » La première partie semble faire référence au fait que des enfants et des proches ont été entraînés dans la bataille contre Drake. La deuxième partie insiste sur l’idée que Drake ne devrait pas avoir sa place à la table des grands de tous les temps.

Kendrick Lamar fait référence à plusieurs chansons de Drake dans ses paroles

La chanson fonctionne comme une version plus large de ce que Kendrick Lamar rappait sur « Euphoria » et « Not Like Us ». Il s’en prend effectivement au rap game pour avoir laissé Drake prendre le dessus. Il déteste ce que le genre est devenu et veut tout recommencer. En ce sens, la chanson est à la fois une insulte à Drake et une insulte à l’industrie (c’est-à-dire au « parti ») qui a fait Drake. Le reste du premier couplet le montre très clairement. « Pourquoi discuter avec ces clowns si le cirque fonctionne bien », demande-t-il. « Il suffit de faire marcher cet homme, ça fera du bien à tout le monde. C’est de l’amour, mais un amour dur, qui parfois doit aboutir à la violence. »