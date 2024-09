Kendra Wilkinson se souvient avoir passé « un bon moment » aux soirées endiablées de Sean « Diddy » Combs

Kendra Wilkinson a admis s’être amusée en assistant à quelques soirées endiablées de Sean « Diddy » Combs après que le rappeur ait été arrêté pour trafic sexuel.

« Je me souviens que j’allais en aimer un ou deux », a déclaré Wilkinson, 39 ans, à propos des fameuses explosions de Diddy. dans l’épisode de jeudi du podcast « The Kylie & Jackie O Show ».

« Mais encore une fois, comme si j’avais passé de bons moments dans ma jeunesse », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle « n’avait jamais rien vu de vraiment grave se produire autour d’elle ».

Kendra Wilkinson se souvient avoir passé un bon moment aux soirées de Sean « Diddy » Combs dans l’épisode de jeudi du podcast « The Kylie & Jackie O Show ». Kendrawilkinson/Instagram

« Je me souviens que j’allais en aimer un ou deux », a déclaré l’ancienne de « Girls Next Door » lors de l’épisode du 26 septembre des soirées de Diddy. Getty Images

« Le sexe est du sexe à mon avis », a déclaré l’ancienne de « Girls Next Door ».

Le mannequin Playboy a reconnu qu’il était très possible que des choses horribles se produisent lors des soirées de Combs, mais qu’elle n’a jamais eu elle-même d’expérience négative.

« Je ne dis pas que quelque chose de grave ne s’est pas produit », a-t-elle déclaré. « Je dis qu’il ne m’est jamais arrivé rien de mal. »

Wilkinson, vue ici avec Combs en 2007, a déclaré qu’elle « n’avait jamais rien vu de vraiment mauvais » lorsqu’elle assistait aux soirées de Combs. Getty Images

L’ancienne petite amie de Hugh Hefner, vue ici en 2009, a admis qu’elle « avait passé de très bons moments » dans sa « jeunesse ». FilImage

Wilkinson a déclaré qu’elle avait vu les mêmes choses folles lors des soirées Playboy Mansion qu’aux fêtes de Combs. Getty Images

L’ancienne petite amie de feu Hugh Hefner a également noté qu’il n’était pas inhabituel de voir une activité explicite lors des soirées hollywoodiennes, d’autant plus qu’elle était une habituée des soirées Playboy Mansion.

« Ecoute, tu vas à une fête au Playboy Mansion, il y a des filles seins nus dans la grotte », a-t-elle déclaré à propos de la légendaire piscine enclavée de la propriété. « Ne le savons-nous pas déjà ? »

Combs était célèbre pour avoir organisé des soirées blanches et attiré des participants de premier plan comme Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez et Khloé Kardashian.

« Je ne dis pas que quelque chose de grave ne s’est pas produit. Je dis qu’il ne m’est jamais arrivé rien de mal », a-t-elle noté. Kendrawilkinson/Instagram

Wilkinson, vu ici en 2005, a reconnu qu’il y avait constamment de la nudité au Playboy Mansion. Getty Images

En mars, les domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles ont été perquisitionnés par des agents fédéraux qui ont découvert plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé qui avaient été utilisées lors de prétendues soirées sexuelles de plusieurs jours impliquant une forte consommation de drogues et d’alcool, appelées « Freak Offs ». selon un acte d’accusation.

À la suite de l’enquête, Diddy a été arrêté le 16 septembre et inculpé de trois chefs d’accusation : complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution.

Les procureurs ont affirmé dans l’acte d’accusation non scellé que Combs « avait maltraité, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies.

Diddy, vu ici en 1999, était connu pour organiser des fêtes folles et remplies de stars. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Combs a été accusé d’avoir drogué et violé des femmes lors de ses soirées. Getty Images

Il est également accusé d’avoir « créé une entreprise criminelle dont les membres et associés se sont livrés à… du trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’entrave à la justice ».

Le créateur de Sean John a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et est détenu sans caution dans une prison fédérale de New York.

Le comportement abusif présumé de Combs a été révélé en novembre 2023 lorsque son ex-petite amie Casandra « Cassie » Ventura a intenté une action en justice l’accusant de l’avoir violée et maltraitée tout au long de leur relation de 10 ans.

Le rappeur, aperçu lors de sa soirée blanche en 2007, a été arrêté le 16 septembre. Bryan Bedder/CP/Getty Images

Le magnat de la musique, vu ici en 2007, a été accusé de racket et de trafic sexuel. Getty Images

Alors qu’il avait initialement nié la réclamation et réglé le procès le lendemain, une vidéo a fait surface en mai montrant Diddy agressant violemment Cassie dans un hôtel en 2016.

Combs a publié une vidéo d’excuses et a qualifié ses actions d’« inexcusables », tout en affirmant qu’il traversait « les moments les plus sombres de l’histoire ». [his] vie. »

Le procès du chanteur de « Me & U » a apparemment inspiré au moins une douzaine de personnes supplémentaires à porter des accusations contre la star du hip-hop.

Une enquête fédérale a affirmé que Diddy organiserait des soirées sexuelles sur plusieurs jours appelées « Freak Offs ». ZUMAPRESS.com / MÉGA

Combs s’est vu refuser la libération sous caution et devrait témoigner lors de son prochain procès. FilImage

Le père de sept enfants aurait l’intention de témoigner dans son procès pour trafic sexuel, a révélé son avocat cette semaine.

L’avocat Marc Agnifilo a révélé que Diddy était « très désireux de raconter son histoire ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.