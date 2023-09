Kendra Wilkinson se rend à l’hôpital pour une crise de panique – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Kendra Wilkinson38 ans, est actuellement hospitalisé dans la région de Los Angeles après avoir subi une crise de panique, selon TMZ. Le Filles d’à côté La représentante de la star a déclaré au média qu’elle avait récemment été dépassée par l’équilibre de sa vie, notamment en tant que mère de ses deux enfants, Hank13, et Alijah, 9 ans, et en tant que femme de carrière dans son travail dans l’immobilier, et tout cela est devenu trop difficile à gérer. Le média a en outre rapporté qu’elle ne se sentait pas bien mardi soir et qu’elle s’était rendue au centre médical mercredi matin.

Kendra aurait désespérément besoin d’aide et aurait supplié quelqu’un de lui trouver un médecin lorsqu’elle est entrée aux urgences de l’hôpital. Son représentant a également déclaré que son ex-mari, Hank Baskettest avec elle à l’hôpital pendant qu’elle se repose et continue de consulter des médecins.

Avant l’annonce de l’hospitalisation de Kendra, elle est apparue sur Mélissa Gorgale podcast, Garder ça réel, et a parlé de sa vie, y compris de la fin de sa carrière télévisuelle. « C’était impossible d’être heureux à ce moment-là… Je ne savais même pas comment être heureux. Ce sont mes enfants qui m’ont donné un but », a-t-elle admis dans l’émission.

Elle a également déclaré qu’ils lui ont donné le courage de « rester en vie, de continuer, de les conduire au hockey et au basket-ball, de sourire et de les regarder faire tout. Ce sont eux qui ont fait battre mon cœur. Elle a poursuivi en expliquant qu’elle se sentait « comme un zombie » alors qu’elle luttait pour comprendre les prochaines étapes de sa vie et ce qu’elle allait « faire dans la vie ».

Dernièrement, Kendra s’est occupée sur Instagram en partageant diverses publications liées à sa carrière dans l’immobilier. La semaine dernière, elle a posté une vidéo d’elle visitant des propriétés à Beverly Hills, et mercredi, le jour où la nouvelle de son hôpital a éclaté, elle a partagé une photo d’elle magnifique avec ses longs cheveux blonds. «Découvrir ce que Beverly Hills a de mieux à offrir. 🌟 Toujours à la recherche de propriétés incroyables pour mes clients », a-t-elle écrit en légende.