Kendra Wilkinson se précipite aux urgences après avoir subi une crise de panique

Kendra Wilkinson s’est précipitée aux urgences de Los Angeles mercredi après avoir subi une crise de panique, a confirmé un porte-parole de l’ancienne actrice de « Girls Next Door » à Fox News Digital.

Le représentant a déclaré que l’homme de 38 ans devrait être libéré le même jour.

Son ex Hank Baskett aurait été avec elle à l’hôpital après qu’elle n’ait pas pu dormir mardi soir, a rapporté TMZ.

La star de « Kendra Sells Hollywood » partage Hank, 13 ans, et Alijah, 9 ans, avec Baskett.

En 2021, Wilkinson a parlé à Fox News Digital de sa nouvelle carrière, de sa coparentalité avec Baskett et de sa dépression.

« J’apprends, je grandis, je construis à partir de zéro », a-t-elle déclaré à propos de l’immobilier. « … Et ça a été très excitant, angoissant. »

Elle a ajouté : « J’ai eu le temps ces trois dernières années de me ressaisir. J’ai guéri d’une grave dépression. Maintenant, je me remets sur pied en tant que mère célibataire et ici pour faire des affaires et subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. »

La star de télé-réalité est d’abord devenue célèbre en tant que petite amie de Hugh Hefner – aux côtés de Holly Madison et Bridget Marquardt – et mannequin Playboy dans « The Girls Next Door » de 2005 à 2009, lorsqu’elle a épousé Baskett.

En juin, Wilkinson a déclaré à Melissa Gorga sur son podcast que son « divorce a déclenché ma dépression ».

« J’ai divorcé, j’ai perdu tout ce que je savais, c’est-à-dire mon émission de télévision », a-t-elle déclaré à propos de son émission de six saisons « Kendra on Top », qui s’est terminée en 2017. Elle et Baskett ont divorcé en 2018. « J’avais une télévision. Je me suis présenté chaque année jusqu’à mon divorce. Puis mon divorce est arrivé et tout d’un coup, maintenant je me retrouve sans mariage, je me retrouve sans présentation, j’ai dû emménager dans une petite maison – je ne comprenais pas ce que c’était et tout d’un coup, j’ai dû faire une guérison intense pendant des années. Je n’étais pas célèbre. Je n’avais pas tout ce que je savais pendant très longtemps. Je ne savais pas qui j’étais. J’étais comme Tellement perdu. »

Elle a ajouté qu’elle avait choisi une carrière dans l’immobilier tout en traversant cette crise de sa vie parce qu’elle devait « remettre confiance en quelque chose ».

« Il était impossible d’être heureuse à ce moment-là », a-t-elle déclaré à propos de la fin de son mariage et de son émission. « Mes enfants m’ont donné le but de rester en vie et de continuer… Ce sont eux qui ont fait battre mon cœur. »