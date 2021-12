Kendra Wilkinson révèle comment sa carrière dans l’immobilier l’a aidée à sortir d’un « endroit très perdu »

Kendra Wilkinson se sent « excitée » alors qu’elle poursuit sa passion pour l’immobilier dans sa nouvelle émission de télé-réalité Discovery+, « Kendra Sells Hollywood ».

Kendra Wilkinson était dans un « endroit très perdu » avant de décider de changer de carrière. Heureusement, la star de 36 ans a depuis trouvé une passion pour l’immobilier qu’elle explore dans sa nouvelle série découverte+ Kendra vend Hollywood. La star de télé-réalité a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie et a expliqué comment elle a fait la transition vers une si nouvelle industrie.

« Cela a duré quelques années à essayer de comprendre ma vie », a déclaré la beauté blonde. «Je ne pensais pas que la télé-réalité reviendrait et je ne pensais plus que la célébrité était une option. Alors j’ai commencé à raccrocher mes crampons, je me suis en quelque sorte retiré de la télé-réalité. J’étais dans un endroit très perdu et il m’a fallu quelques années pour me remettre sur pied et commencer l’immobilier.

L’ancien Filles d’à côté Star n’est pas étranger aux maisons emblématiques d’Hollywood. Maintenant, en tant qu’agent immobilier nouvellement créé, elle doit prouver qu’elle a l’énergie nécessaire pour réussir sur le marché immobilier extrêmement concurrentiel de Los Angeles. « Je me suis lancé dans l’immobilier pour tant de raisons », le Kendra au sommet alun partagé. « J’aurais dû le choisir un peu plus tôt pour être honnête avec toi. Mais le temps était aligné pour s’y engager et l’apprendre et pour y entrer avec les courtiers immobiliers les plus étonnants et les plus professionnels qui soient.

La maman de deux enfants a expliqué comment elle a découvert l’amour pour sa nouvelle passion. « Qui n’a pas de passion pour les maisons et l’immobilier, avant et après, les réparations et les chasseurs de maisons », a déclaré Kendra. « C’est amusant d’entrer dans la maison de quelqu’un d’autre et de faire partie de l’entreprise. Pour apprendre à mettre en scène, concevoir et vendre la propriété et créer de nouvelles amitiés. C’est une nouvelle vie pour moi. Tout fonctionne pour moi et les enfants en ce moment.

« Kendra Vend Hollywood est tellement différent de mes 13 dernières années à la télévision. Cette fois, j’ai en fait un travail », a-t-elle déclaré en riant. « Avant, mon travail consistait à filmer une émission de téléréalité, mais maintenant j’ai un travail. Mon émission documente mon entrée dans l’entreprise, mon apprentissage de l’entreprise, l’apprentissage de mes partenaires et la connaissance de ma nouvelle vie.

Suivez le voyage de Kendra sur Kendra vend Hollywood on discovery+ alors qu’elle navigue sur le marché immobilier de luxe de Los Angeles.