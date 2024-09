Kendra Wilkinson partage une rare mise à jour sur ses enfants Hank et Alijah

En plus d’être maman – Kendra continuerait à encourager ses deux enfants lors de leurs matchs de basket-ball deux jours après son interview, comme on le voit sur ses histoires Instagram – et de travailler comme agent immobilier depuis trois ans, Kendra a a également poursuivi sa carrière dans la télé-réalité. Ces dernières années, elle a joué dans l’émission HGTV Kendra vend Hollywood. Et elle s’apprête à lancer de nouveaux projets.

« Je travaille sur deux émissions », a-t-elle déclaré. « Je l’annoncerai dans quelques semaines. J’adore faire de la télévision. Donc je ne vais pas arrêter de faire ça. »

Kendra a également donné un indice sur ce que le public peut s’attendre à voir.

« Personne ne m’a encore vue sortir avec quelqu’un », a-t-elle déclaré, ajoutant : « J’ai vraiment hâte de vous annoncer ce que je vous réserve, les gars. »

