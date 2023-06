Kendra Wilkinson dit que son divorce avec Hank Baskett a conduit à la dépression – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Au cours de l’épisode du 22 juin de Mélissa Gorgac’est À l’affiche podcast, Les filles d’à côté alun Kendra Wilkinson38 ans, a parlé de ses problèmes de santé mentale après son divorce avec Hank Basket, 40. « Nous avons eu un super mariage, mais maintenant nous sommes de super coparents. Vous savez, bien sûr, personne ne s’inscrit vraiment à un mariage pour divorcer », Kendra, qui partage Alijah Marie9 ans et fils Hank Jr., 12 ans, avec son ex, a déclaré. « Et ce n’était pas vraiment la partie de ma dépression que j’ai vécue pendant quatre à cinq ans. Le divorce était – vient de déclencher ma dépression.

Dans la foulée de leur séparation, la décennie de la télé-réalité de la femme de 38 ans touchait également à sa fin, ajoutant plus à son chagrin. « Alors j’ai vécu un divorce, j’ai perdu tout ce que je savais, c’est-à-dire mon émission de télévision. J’avais une émission de télévision chaque année jusqu’à mon divorce, puis mon divorce s’est produit », a-t-elle poursuivi en expliquant au RHONJ étoile. « Et tout d’un coup, je me retrouve sans mariage. Je suis laissé sans spectacle. J’ai dû emménager dans une petite maison. Je ne comprenais pas ce qui se passait… et tout d’un coup, j’ai dû faire une guérison intense.

Plus tard, le Kendra sur le dessus alun a ensuite révélé pourquoi elle avait fini par poursuivre sa carrière actuelle dans l’immobilier. « Pendant des années, je n’ai pas eu de gloire. Je n’ai pas eu tout ce que je savais pendant très longtemps. Je ne sais pas qui j’étais », a-t-elle partagé. « J’étais comme, tellement perdu et j’ai dû faire une guérison sérieuse au point où j’aime, oof, alors c’est comme ça que j’ai choisi l’immobilier parce que je devais le comprendre et mettre à nouveau foi en quelque chose, mettre la foi dans la vie, et j’ai choisi l’immobilier, sans même savoir qu’un appareil photo se rallumerait. Sa dernière série, Kendra vend Hollywoodcréée en 2021 et en est actuellement à sa deuxième saison.

Kendra et l’ancienne athlète se sont mariées en 2009, au plus fort de son succès à la télé-réalité. Les anciens tourtereaux ont ensuite eu plusieurs émissions ensemble, notamment Kendra et Kendra sur le dessus. En 2014, leur mariage a commencé à s’effondrer après que des rapports aient affirmé que Hank avait trompé Kendra, dont ils ont ouvertement discuté dans l’émission. Camp d’entraînement sur le mariage. Ils ont finalisé leur divorce en 2018. Tout en discutant avec Melissa le jeudi, Kendra a attribué sa motivation dans la vie à ses beaux enfants.

« Tout en étant mère, n’oubliez pas que vous avez encore des enfants. Je n’étais pas vraiment. Il était impossible d’être heureux à ce moment-là. Je ne savais même pas comment être heureuse », a-t-elle poursuivi. « Tous mes enfants l’étaient. Quels étaient mes enfants ? M’a donné le but d’essayer de rester en vie, de continuer, de les conduire au hockey et au basket-ball et de sourire et de les regarder faire tout ce qu’ils font à l’école. Ce sont eux qui ont fait battre mon cœur, n’est-ce pas ? Droite. » Sa série immobilière, Kendra vend Hollywoodcréé pour la première fois sur Discovery +, et est maintenant diffusé sur Max.

