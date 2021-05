KENDRA Duggar et sa sœur Lauren ressemblent à des «jumelles» sur une nouvelle photo quelques jours seulement après que leur mère a donné naissance à son neuvième enfant.

Leur mère, Christina Caldwell, a annoncé vendredi dernier qu’elle avait accueilli un autre enfant dans leur famille grandissante.

Kendra Duggar et sa soeur Lauren ressemblaient à des « jumelles » sur une nouvelle photo[/caption]

Christina a pris à Instagram pour partager le cliché de Kendra, 22 ans, et Lauren, 21 ans, qui mettait en vedette les sœurs s’embrassant et souriant.

Christina, 41 ans, l’a légendé: «Quand la vie est remplie de Jésus, la vie est remplie de joie.

«’Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15:11. ‘»

Les gens adoraient la photo, la plupart commentant à quel point Kendra et sa sœur se ressemblaient.

De nombreux fans voulaient dire à quel point les sœurs se ressemblaient[/caption]

« De si belles filles », a ajouté un autre[/caption]

Tout cela vient après que les parents de Kendra et Lauren, Christina et Paul, ont accueilli leur neuvième enfant[/caption]

Une personne a écrit: «Votre fille aînée pourrait être des jumeaux», tandis qu’une autre a ajouté: «Belle photo».

Christina et son mari, Paul, ont une famille de neuf enfants, avec le couple accueillant leur plus jeune cette semaine.

Partageant des photos de l’hôpital, la maman dévouée avait l’air radieuse alors qu’elle berçait son nouveau-né, qu’ils ont nommé Moriah Faith.

Kendra a même pu tenir sa nouvelle petite sœur, Moriah Faith[/caption]

Moriah est né le 17 mai[/caption]

Ils ont révélé qu’elle était née le lundi 17 mai à 19h08 et pesait 6 lb et 5 oz.

Parallèlement à l’annonce, ils ont écrit: «La personne dont vous avez vécu sans toute votre vie. Vous ne pouvez plus vivre sans!

«Notre monde s’est arrêté. Tremper dans ce précieux cadeau!

Kendra et Christina posent ensemble pendant la grossesse[/caption]

La famille a également partagé des photos de leurs enfants tenant le nouveau bébé, y compris Kendra.

La naissance de Moriah est survenue seulement trois mois après Kendra a donné naissance à son troisième enfant, Brooklyn – elle partage ses trois enfants avec son mari, Joseph Duggar.

En plus de Brooklyn, le couple partage également son fils Garrett, âgé de 2 ans, et sa fille Addie, âgée d’un an.

Kendra et son mari, Joseph Duggar, partagent trois enfants[/caption]

Auparavant, Kendra a détaillé L’accouchement douloureux d’Addie lors d’un épisode d’août 2020 de Comptant sur.

Pendant l’épisode, Kendra a révélé qu’elle était «choquée de voir à quel point l’expérience était douloureuse».

Une fois que le couple est arrivé à l’hôpital, les médecins les ont informés que Kendra n’avait dilaté que quatre centimètres.

Kendra a précédemment révélé à quel point la naissance d’Addie était difficile[/caption]





Elle a admis: «J’étais un peu découragée quand j’ai découvert que je n’avais que quatre ans et que j’avais beaucoup de douleur et de travail.»

Pendant son séjour à l’hôpital, Kendra a déclaré qu’elle avait la nausée et a pleuré: «Je ne peux pas faire ça.»

La star de télé-réalité a également partagé qu’elle était «choquée» que le travail soit devenu si douloureux presque immédiatement.