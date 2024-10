Kendall Roy « m’a foutu en l’air »

Jeremy Strong a déclaré dans une récente interview avec Le Times de Londres que jouer Kendall Roy dans « Succession » de HBO pendant quatre saisons « m’a foutu en l’air ». L’acteur a remporté un Emmy et un Golden Globe pour ce rôle, mais il n’a aucun intérêt à retourner dans le monde de « Succession » car il « a parfois perdu le contact avec la joie » en devant rester dans l’état d’esprit torturé de Kendall.

« Ce spectacle était un cadeau incalculable. Le matériel d’un banquet. Donc ça me manque. Mais le combat de Kendall a été difficile à mener pendant sept ans », a déclaré Strong. « Et il y a tellement plus que je veux faire. »

Interrogé sur une série dérivée de Kendall Roy, Strong a répondu : « Ce n’est plus quelque chose que je souhaite faire plus longtemps. Je suis conscient que c’est l’un des chapitres principaux de ma vie, mais il ne me manque pas.

Strong a poursuivi en disant qu’il avait « redécouvert le jeu » depuis qu’il avait terminé « Succession » et qu’il avait endossé des rôles autres que ceux de Kendall Roy, tels que Roy Cohn dans le film de Donald Trump « The Apprentice ». L’acteur a déclaré au New York Times Magazine plus tôt cette année, il souhaitait quitter Kendall rapidement.

« Il y a eu un moment à la fin de la série où j’ai ressenti un profond sentiment de : « Est-ce que c’était ça ? Était-ce l’événement de ma vie ? Et puis une grande détermination à atteindre une vitesse de sortie afin que je puisse tenter d’en faire plus », avait-il déclaré à l’époque.

Strong a ajouté que « je n’ai pas passé beaucoup de temps à m’inquiéter » de savoir s’il serait capable de se distancer de Kendall, ce qui sera toujours son rôle déterminant dans sa carrière. Le New York Times Magazine a noté que de nombreux acteurs, que ce soit James Gandolfini (« Les Sopranos ») ou Alan Alda (« M*A*S*H »), ont eu du mal à faire évoluer leur carrière au-delà d’un rôle emblématique à la télévision. Cela ne semble pas préoccuper Strong.

«Je suis allé directement chez Roy Cohn, en partie juste pour me secouer [‘Succession’] éteint », a déclaré Strong. «Roy Cohn, on ne peut pas surestimer son influence dans notre pays, son héritage de déni de la réalité et certaines choses qu’il a transmises à Donald Trump. Son livre de jeu a une portée tentaculaire stupéfiante – la personne la plus fascinante que j’ai jamais essayé d’habiter. Je devrais dire un avertissement : mon travail consiste à être un enquêteur humaniste sur un sujet et à retenir mon jugement. Ainsi, même si j’ai personnellement beaucoup de jugement sur Roy Cohn, ce n’est pas la partie de moi qui s’engage dans le travail créatif.

