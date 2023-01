Kendall Jenner va sans soutien-gorge sous une robe noire transparente à la fête d’anniversaire étoilée de Lori Harvey

Kendall Jenner a laissé peu de place à l’imagination lorsqu’elle est sortie pour la fête du 26e anniversaire de Lori Harvey à Los Angeles vendredi soir.

Le mannequin de 27 ans est passé sans soutien-gorge sous une robe longue noire semi-transparente à une épaule Ludovic de Saint Sernin alors qu’il assistait à la fête au Fleur Room Lounge à West Hollywood.

La robe vaporeuse et ajustée de “Keeping Up With The Kardashians” comportait une section supérieure asymétrique de style tour de cou qui arborait un grand faux lys rouge.

Jenner portait des talons noirs à lanières et portait une pochette noire. Elle a accessoirisé avec de grandes boucles d’oreilles en or et portait du vernis à ongles noir.

KENDALL JENNER POSE TOPLESS AU BORD DE LA PISCINE POUR PROMOUVOIR LA MARQUE 818 TEQUILA

Les cheveux de la star de “The Kardashians” étaient coiffés d’un chignon avec plusieurs mèches lâches encadrant son visage.

Jenner a été rejointe à la fête par ses amis proches Justin et Hailey Bieber, avec qui elle a récemment sonné le Nouvel An à Aspen, Colorado. Parmi les autres invités figuraient Lizzo, Tiffany Haddish, Lil Nas X, Tyga, Kiernan Shipka, Chantel Jeffries et le petit ami de Cher, Alexander “AE” Edwards.

Ce n’était pas la première fois que le mannequin arborait un look dénudé de tétons. Lors d’une interview pour la série “Life in Looks” de Vogue en septembre dernier, Jenner a parlé du fait de ne pas avoir de soutien-gorge en marchant sur le podium lors de son premier défilé de mode en 2014.

Le fondateur de 818 Tequila a participé au défilé de mode Marc Jacobs lors de la Mercedes-Benz Fashion Week vêtu d’un pull à manches longues marron à col en V et d’un pantalon kaki.

“C’était en fait mon premier défilé de mode haut de gamme, et c’était pour Marc Jacobs “, a expliqué Jenner au point de vente. “En fait, je ne pouvais pas croire que j’étais là. Bizarrement, j’avais peu de nerfs et je pense que c’était parce que mes chaussures étaient relativement plates, elles n’étaient pas un gros talon haut. J’étais plutôt cool même si mes seins étaient sortis”, a déclaré Jenner.

Jenner a également parlé d’aller dans son agence pour des cours de marche avant le spectacle car c’était son premier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je me souviens d’être entré dans mon agence et d’avoir en quelque sorte suivi une leçon de marche parce que je ne savais pas nécessairement ce que je faisais. Je pense que j’ai pris les pourboires trop au sérieux et j’ai fini par être vraiment raide quand je suis arrivé sur la piste. J’ai beaucoup appris depuis”, a-t-elle expliqué.

Jenner a également expliqué qu’elle n’était pas très nerveuse à l’idée de défiler sur le podium avec sa tenue révélatrice.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je me souviens d’avoir reçu un appel de mon agent me disant que Marc et Katie voulaient me mettre dans ce genre de haut transparent et j’étais comme ‘Je suis partant, comme si ça ne me dérangeait pas. Je suis très bien avec le mamelon. ‘ Cela ne m’a pas rendue plus nerveuse”, se souvient le mannequin.

Ashlyn Messier de Fox News Digital a contribué à ce rapport.