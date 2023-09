Kendall Jenner utilise le correcteur Nars pour effacer ses cernes – Hollywood Life

Crédit image : Lev Radin

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Kendall Jenner rayonne de perfection – que ce soit sur le podium, via une publication Instagram ou au Met Gala – elle est toujours au sommet de son jeu de beauté. Ainsi, les fans veulent découvrir ses incontournables en matière de beauté, car qui ne ferait pas confiance à Kendall pour ses recommandations de maquillage ? L’une des étapes les plus importantes du maquillage est le correcteur, car il est essentiel pour couvrir les imperfections et effacer les sacs de créateurs. Kendall a révélé que son correcteur de prédilection pour un look ensoleillé est le Nars Correcteur Crémeux Radiant.

Achetez le correcteur crémeux radiant Nars pour 23 $ sur Amazon aujourd’hui !

Mieux encore, si vous achetez maintenant, vous obtiendrez le correcteur à 23 % de réduction ! Dans une vidéo YouTube pour Vogue Inde, que vous pouvez voir ici, Kendall a détaillé sa routine de maquillage quotidienne simple et sans effort. Elle a utilisé le correcteur Nars pour dissimuler et sous ses yeux tout en disant qu’elle « aime vraiment l’appliquer ». Même si sa routine est simple, dit-elle, « quand je trouve quelque chose que j’aime, je m’y tiens ».

Kendall n’est pas la seule célébrité obsédée par ce correcteur – Shay Mitchell et Jennifer Lopez ont également partagé qu’ils aiment le produit et l’utilisent dans le cadre de leur routine quotidienne. Avec Nars, vous n’aurez plus à vous soucier des plis et il durera toute la journée et toute la nuit. La marque affirme même qu’elle durera jusqu’à 16 heures !

Le correcteur offre une couverture abondante pour réduire les rougeurs et les taches brunes, tout en conservant un aspect naturel et modulable. Il est léger, radieux et crémeux pour que vous puissiez briller de l’intérieur, ressemblant à un véritable filtre Instagram ! De plus, vous avez le choix entre 30 teintes, vous garantissant ainsi de trouver celle qui vous convient parfaitement.