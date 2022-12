Kendall Jenner tue dans un soutien-gorge en dentelle et un jean pour une campagne sexy: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Kendall Jenner27 ans, a choisi de terminer son mois d’anniversaire avec une campagne sexy pour Own Denim, qui présentait des instantanés d’elle dans un soutien-gorge en dentelle (voir les PHOTOS ICI). Les Kardashian La star est allée sur Instagram mercredi pour partager quelques-unes des magnifiques photos, et nous sommes obsédés ! Kendall a porté une paire de jeans taille mi-haute avec un gilet en denim assorti et a soulevé son haut pour montrer un peu de peau. La beauté brune portait ses tresses dans des vagues lâches chics, ajoutant à son look cool sans effort.

Sur la deuxième photo de son post de carrousel, la bombe arborait un soutien-gorge en dentelle noire, un chemisier en soie marron et un pantalon en jean taille haute. Kendall portait le chemisier en satin presque complètement déboutonné pour montrer la lingerie sexy, et bon nombre de ses 264 millions de followers se sont rendus dans la section des commentaires pour jaillir de son look. «Bonjour la perfection», a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: «Une race rare de beauté, vous êtes Kendall.» Même sa sœur, Kylie Jenner25 ans, a pris la section des commentaires pour ajouter un emoji de flamme au message.

Les superbes instantanés de la campagne surviennent un peu plus d’une semaine après l’annonce de Kendall et de son ex, Devin BookerLa scission de s’est brisée, comme le rapporte pour la première fois PERSONNES. L’athlète et le mannequin ont mis fin “tranquillement” à leur relation en octobre après plus de deux ans de relation. “Les deux ont des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ils ont décidé d’en faire une priorité”, a déclaré la source du point de vente. “Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ne souhaitent que le meilleur.”

Ce n’est pas la première fois que Devin et Kendall se séparent, car les deux étaient intermittents tout au long de leur relation. Ils ont été liés pour la première fois en avril 2020, après avoir fait un road trip ensemble. Plus tard, en février 2021, l’ex-couple est devenu officiel sur Instagram dans une série de messages romantiques juste à temps pour la Saint-Valentin. Kendall et Devin ont même assisté sa sœur, Kourtney Kardashian‘s se sont mariés en Italie en mai 2022, mais se sont malheureusement séparés un mois plus tard. Malgré leur dernière séparation, Kendall espère maintenir une amitié avec Devin, selon une source proche du joueur de 27 ans.

Kendall garde sa vie romantique relativement privée, mais elle a parlé de son petit ami de l’époque dans quelques interviews. En avril, la star de télé-réalité est apparue sur le Jimmy Kimmel en direct ! montrer et a jailli d’être fan de son ex quand Jimmy Kimmel lui a demandé si elle regardait ses matchs. “Bien sûr [I do]. Je regarde tous les matchs à moins que je ne l’aie fait hier soir, j’ai dîné mais tous mes amis et ma famille savent que j’aime m’asseoir avec mon téléphone où que je sois », a-t-elle déclaré à l’époque. “Ouais, [I became a sports nut because of this]. J’ai toujours été fan de basket depuis essentiellement avec Khloé [Kardashian]. Je me souviens que nous avions l’habitude d’assister à tous les matchs des Lakers quand j’étais très jeune, donc je suis un grand fan de la NBA depuis très longtemps.