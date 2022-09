Kendall Jenner se souvient avoir porté un haut transparent lors du défilé Marc Jacobs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kendall Jenner, qui a participé à certains des plus grands défilés de mode du monde et est maintenant un mannequin chevronné, a rappelé le tout premier défilé de mode haut de gamme qu’elle ait jamais fait.

Lors de sa récente interview pour la série “Life in Looks” de Vogue, elle se souvenait de son premier défilé de mode avec de bons souvenirs et sans regrets, même si ce qu’elle portait laissait peu de place à l’imagination.

Le premier défilé auquel Jenner a participé a eu lieu en 2014, lorsque le mannequin de 18 ans a participé au défilé de mode Marc Jacobs lors de la semaine de la mode Mercedes-Benz portant un pull à manches longues à col en V marron et un pantalon kaki.

KENDALL JENNER POSE TOPLESS DANS POOLISDE SNAP POUR PROMOUVOIR LA MARQUE 818 TEQULA

“C’était en fait mon premier défilé de mode haut de gamme, et c’était pour Marc Jacobs”, a expliqué Jenner au point de vente. “En fait, je ne pouvais pas croire que j’étais là. Bizarrement, j’avais peu de nerfs et je pense que c’était parce que mes chaussures étaient relativement plates, ce n’étaient pas de gros talons hauts. J’étais plutôt cool même si mes fous étaient sortis”, a déclaré Jenner.

Jenner a également parlé d’aller dans son agence pour des cours de marche avant le spectacle car c’était son premier.

“Je me souviens d’être entré dans mon agence et d’avoir en quelque sorte suivi une leçon de marche parce que je ne savais pas nécessairement ce que je faisais. Je pense que j’ai pris les pourboires trop au sérieux et j’ai fini par être vraiment raide quand je suis arrivé sur la piste. J’ai beaucoup appris depuis”, a expliqué la star de “The Kardashians”.

KENDALL JENNER DEMANDE UNE ORDONNANCE D’INTERRUPTION DU STALKER ALLÉGUÉ QUI A ÉTÉ LIBÉRÉ APRÈS L’ARRESTATION

Jenner a également expliqué qu’elle n’était pas très nerveuse à l’idée de défiler sur le podium avec sa tenue révélatrice.

“Je me souviens d’avoir reçu un appel de mon agent disant que Marc et Katie voulaient me mettre dans ce genre de haut transparent et j’étais comme ‘Je suis partant, comme si ça ne me dérangeait pas. Je suis très bien avec le mamelon. ‘ Cela ne me rendait pas plus nerveuse”, se souvient-elle.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Au cours de l’interview, Jenner a regardé des images d’autres moments de mode importants de sa carrière, notamment des apparitions au Met Gala, des couvertures de Vogue et d’autres défilés de mode.