Kendall Jenner porte une robe rouge à la fête de Noël de sa famille : Photo – Hollywood Life

Kendall Jenner, 27 ans, avait l’air incroyable en assistant à la fête de Noël de sa famille cette année. la maman de Kylie, Kris Jenner, est allée sur Instagram pour partager plusieurs photos et vidéos du plaisir des fêtes et l’une d’entre elles comprenait une photo du mannequin debout dans une robe rouge à dos ouvert avec des volants. Elle a pris une pose sur l’épaule et avait ses longs cheveux lâchés et bouclés, dans l’instantané.

Le maquillage de la beauté semblait être au point et comprenait du rouge à lèvres rouge et de l’eye-liner. Son choix étincelant était la représentation parfaite de Noël et a prouvé qu’elle pouvait porter à peu près n’importe quoi et avait l’air incroyable. “Joyeux Noël à tous 🎄❤️ », Kris a légendé le message sur le thème de Noël.

En plus de Kylie et Stormi, la mise en place de la fête pouvait être vue, dans une vidéo, et elle comprenait des arbres de Noël rouges fascinants, une cheminée et de magnifiques fleurs suspendues au plafond. Extraits de Khloe kardashian en robe rouge et Kim Kardashian dans une robe argentée pouvait également être vu, ainsi qu’une photo de Kourtney Kardashian enfiler une robe blanche et un clip de Kylie Jenner et sa fille Stormi Webster4, portant des robes ivoire et noires assorties. Nord Ouest9 ans, a également été aperçu en train de chanter “Snowman” par Sia dans un tailleur-pantalon noir scintillant.

La fête de Noël de Kendall et de sa famille survient après que Kendall a fait la une des journaux pour avoir posé dans une campagne FWRD dans divers ensembles de lingerie sexy. Ils comprenaient un soutien-gorge noir et une culotte assortie avec des collants transparents et un soutien-gorge noir avec un jean et un chapeau de cowboy noir. Elle a également montré un sweat-shirt gris à manches longues qu’elle a associé à des collants transparents bleu roi et une robe transparente blanche sans manches avec des motifs.

Quelques semaines seulement avant les photos de FWRD, Kendall a posé pour Own Denim et avait l’air tout aussi épique. Elle portait une chemise boutonnée à manches longues marron soyeuse qui était ouverte et un soutien-gorge en dentelle noire avec un jean foncé et des bottes noires pointues, sur une photo, et le soutien-gorge et un jean de couleur claire sur une autre. Elle avait les cheveux lâchés et affichait un visage frais d’apparence naturelle qui faisait ressortir sa beauté d’une manière mémorable.

