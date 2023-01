Kendall Jenner porte un haut de bikini noir et un short blanc pour une séance photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BENS / BACKGRID

Kendall Jenner, 27 ans, a pris une nouvelle séance photo et avait l’air incroyable dans les photos des coulisses de la journée. Le mannequin portait un haut de bikini noir sous un haut boutonné noir ouvert et un short blanc alors qu’elle prenait diverses poses alors qu’elle se tenait devant une caméra et au bord de l’eau sur une plage. Elle avait les cheveux détachés et a complété le look avec une ceinture noire.

Avant que Kendall n’attire l’attention pour sa dernière séance photo, elle a fait la une des journaux pour des photos mémorables d’une campagne Miu Miu. Dans un instantané, elle portait un haut bralette noir avec une jupe noire et blanche jusqu’aux genoux et des bottes noires. Une autre la montrait portant un haut bralette en denim gris foncé sous un blazer gris et une jupe assortie avec des chaussures noires qui étaient un croisement entre des bottes et des sandales à talons.

Il y a quelques semaines, Kendall a également attiré l’attention sur la tenue qu’elle portait à Lori Harveyla fête d’anniversaire de. C’était une longue robe noire transparente sans manches qui avait un haut à col roulé qui comprenait un détail floral orange foncé. Elle avait les cheveux tirés en arrière et relevés avec deux mèches lâches sur les côtés de son visage et elle a complété son look avec des chaussures noires de style sandale et un vernis à ongles assorti.

Lorsque Kendall n’est pas occupée à poser pour des photos ou à assister à des événements étoilés, elle prend des photos. La beauté s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une magnifique photo de ce qui semblait être un coucher de soleil à Malibu, en Californie. La photo a reçu de nombreuses réponses de la part des abonnés, qui ont complimenté l’incroyable photo.

Kendall n’est pas seulement doué pour poser et prendre des photos épiques. La sœur adorée, qui a récemment rompu avec Devin Booker, est également douée pour réconforter les membres de sa famille dans le besoin. Une source nous a récemment dit qu’elle était là pour son jeune frère Kylie Jenner en grande partie après avoir rompu avec son petit ami récurrent Travis Scott. “Le lien fraternel de Kendall et Kylie s’est renforcé au cours des deux derniers mois à cause des ruptures difficiles qu’elles ont toutes les deux traversées”, a déclaré EXCLUSIVEMENT la source. HollywoodLa Vie. “Ils étaient, et sont toujours, les rochers l’un de l’autre et, parfois, des épaules sur lesquelles pleurer.”

