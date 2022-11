Kendall Jenner porte de minuscules shorts sur des photos au milieu de la scission de Devin Booker – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BG002/Bauergriffin.com/MEGA

Kendall Jenner27 ans, a été photographiée à Los Angeles le dimanche 20 novembre, la veille de l’annonce de la nouvelle selon laquelle Kendall et son petit ami Devin Booker, 26 ans, a rompu. La magnifique mannequin portait un pull bleu marine avec un short court noir et des leggings qui mettaient en valeur ses longues jambes maigres. Les photos de Kendall, que l’on peut voir ICIont été prises alors qu’elle quittait une séance photo pour FWRD, où elle est directrice de la création.

Les Kardashian La star a également porté des lunettes de soleil et des talons noirs en sortant de la séance photo. Elle tenait à la fois un sac à main noir et un bouquet de tournesols dans ses mains. Kendall a laissé tomber ses longs cheveux bruns pour la sortie de l’après-midi. Le mannequin était absolument magnifique sur les photos, qui ont été prises avant que le monde n’apprenne qu’elle était officiellement célibataire.

HollywoodLa Vie a confirmé que Kendall et Devin avaient rompu le 21 novembre. Un rapport de PERSONNES a affirmé que le couple avait mis fin tranquillement à leur romance de deux ans en octobre. “Les deux ont des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ils ont décidé d’en faire une priorité”, a déclaré une source à la publication. “Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ne souhaitent que le meilleur.”

La dernière fois que Kendall a été vu avec Devin, c’était à sa fête d’anniversaire d’Halloween. Elle lui a également souhaité un joyeux anniversaire sur son histoire Instagram le 31 octobre. Kendall a posté une photo du couple ensemble et a écrit « Birthday boy @dbook » avec un emoji au cœur rouge. Devin a republié le doux hommage d’anniversaire de Kendall.

Kendall et Devin sont sortis ensemble pendant deux ans, bien qu’ils se soient brièvement séparés en juin après que Kendall ait pensé que l’athlète professionnelle n’était pas “aussi sérieuse qu’elle” à propos de leur romance. Kendall a même amené Devin chez sa sœur Kourtney Kardashianen mai, c’est pourquoi la scission du mois suivant a été si choquante pour tout le monde. Mais Devin a pris la scission comme un signal d’alarme et a travaillé dur pour reconquérir Kendall. “Il s’est concentré sur le laser pour la rendre heureuse depuis”, a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juillet après que les fans ont commencé à spéculer sur une réconciliation. “Ses amis et sa famille sont ravis qu’ils soient de retour ensemble ; tout le monde aimerait les voir se marier.

Après leur dernière séparation, Kendall et Devin se sont remis à se concentrer sur leurs carrières respectives. Kendall a sa marque 818 Tequila, tandis que Devin a récemment entamé une autre saison NBA avec les Phoenix Suns.