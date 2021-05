Kendall Jenner parle de son anxiété

La star de télé-réalité américaine et top model Kendall Jenner a récemment été honnête à propos de ses problèmes de santé mentale, révélant que son anxiété lui avait parfois laissé le sentiment qu’elle était «mourante». Selon Page Six, la mannequin de 25 ans a déclaré qu’elle avait commencé à ressentir une anxiété sévère alors qu’elle n’avait que 8 ans et qu’elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait.

Jenner a rappelé dans la série ‘Open Minded’ de Vogue: « Je me souviens avoir été très jeune – je dirais 8, 9, 10 – et avoir essoufflé et aller voir ma mère et lui dire ça. » La star de « Keeping Up With the Kardashians », Jenner, a déclaré au Dr Ramani Durvasula qu’au fur et à mesure que sa carrière décollait, son anxiété empirait.

« Je pense que le fait d’être surmené et d’être dans la situation dans laquelle je suis actuellement est en quelque sorte ce qui l’a mis hors de contrôle d’une certaine manière », a-t-elle déclaré. «J’ai eu des moments où je sens que j’ai besoin d’être transporté à l’hôpital parce que je pense que mon cœur est en panne et que je ne peux pas respirer, et j’ai besoin de quelqu’un pour m’aider. Parfois, je pense que je suis en train de mourir», a ajouté le top model.

Comme le rapporte Page Six, malgré l’immense richesse et le succès de Jenner, 25 ans, la top model a rappelé à Durvasula – et aux téléspectateurs – qu’elle était «humaine». «Je suis toujours un être humain à la fin de la journée», a déclaré Jenner. « Peu importe ce que quelqu’un a ou n’a pas, cela ne signifie pas qu’il n’a pas de sentiments et d’émotions réels. »

Par Page Six, Jenner a également partagé que la levée des restrictions COVID-19 devenait également une source d’anxiété pour Kendall. «Si je vais à un dîner ou si je vois quelques amis de plus que ce que j’ai l’habitude de voir tout au long de cette dernière année, cela me donne de l’anxiété», a-t-elle déclaré.