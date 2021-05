Kendall Jenner parle de ses crises d’angoisse et de ses crises de panique | Nouvelles des gens

Los Angeles: La star de la télé-réalité et mannequin Kendall Jenner a parlé de ses expériences d’anxiété, affirmant qu’elle avait des palpitations cardiaques et qu’elle ne pouvait pas respirer pendant de telles crises.

« Il y a deux ou trois ans, j’ai vraiment commencé à avoir de très, très graves crises de panique. J’avais des frayeurs au milieu de mon sommeil, je sentais littéralement des palpitations cardiaques. Je ne pouvais pas respirer. J’étais assez mal », a déclaré Kendall avant elle. série en quatre parties avec Vogue intitulée « Open Minded », rapporte femalefirst.co.uk.

Elle a déclaré plus tôt qu’elle avait « un peu lutté » avec sa santé mentale.

Kendall a déclaré: « J’étais vraiment, vraiment jeune et je me souviens de ne pas avoir été capable – de me sentir comme si je ne pouvais pas respirer et de me défouler vers ma mère et de me dire: ‘Maman, j’ai l’impression de ne pas pouvoir respirer. Quelque chose doit être tort’. »

Elle a ajouté: « Elle m’a emmenée voir un groupe de médecins juste pour s’assurer que j’allais bien physiquement, et je l’étais. Personne ne m’a jamais dit que j’avais de l’anxiété. Peut-être qu’il y a trois ou quatre ans, cela est revenu complètement. J’aurais des crises de panique folles. J’ai finalement obtenu les informations dont j’avais besoin à ce sujet. «

Une fois que Kendall a su avec quoi elle luttait, elle a trouvé de nouvelles façons de faire face.