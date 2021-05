Kendall Jenner parle d’anxiété dans une interview avec le magazine Vogue

Dans le premier épisode de «Open Minded: Unpacking Anxiety» de Vogue, Kendall Jenner parle franchement de ses expériences d’anxiété et des symptômes qui l’accompagnent.

Jenner s’est entretenu avec le Dr Ramani Durvasula, psychologue clinicien agréé et professeur de psychologie, pour discuter du sujet dans une interview publiée jeudi sur la chaîne YouTube du magazine.

«Je suis très conscient de mes angoisses. Je n’aime pas la fête de la pitié. Je n’aime pas parler de quand je ne me sens pas trop bien », a déclaré Jenner en ouverture de la vidéo.

« Je ne sais pas. Je suis un peu nerveux juste d’être assez ouvert sur ce avec quoi je lutte, et le faire savoir à d’autres personnes est un peu angoissant.

Jenner se souvient avoir éprouvé de l’anxiété à un âge précoce qui a été exacerbée lorsque le mannequin a été propulsé sous les feux de la rampe.

«Je pense qu’être surchargé de travail et être dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant est un peu ce qui l’a mis hors de contrôle d’une certaine manière», a déclaré Jenner.

Se sentir mourante, vouloir être transportée d’urgence à l’hôpital et avoir des membres engourdis sont des symptômes que Jenner a dit avoir parfois ressentis. Bien qu’elle ait reconnu avoir de la chance, elle a dit qu’être riche et célèbre n’empêchait pas le trouble de l’affliger.

«J’en ai encore un», dit Jenner en pointant du doigt son cerveau. «Ce truc là-haut n’est pas toujours… ce n’est pas toujours heureux et ce n’est pas toujours connecté.»

Durvasula a déclaré que toutes les personnes qu’elle a rencontrées dans son cabinet privé à Los Angeles ont été confrontées à une forme de trouble. Le psychologue appelle également à la déstigmatisation des troubles mentaux – en particulier de l’anxiété.

Les troubles anxieux touchent 40 millions d’adultes aux États-Unis, selon Anxiety and Depression Association of America. De ce nombre, l’ADAA a déclaré que seulement 36,9% reçoivent un traitement.

«L’anxiété est un continuum», a déclaré Durvasula à Jenner.

Il y a des gens qui vivent le trouble sous une forme plus bénigne et d’autres qui y font face au point qu’il affecte le travail, la maison et les relations. À ce stade, Durvasula a déclaré que cela s’appelait une anxiété cliniquement significative.

Jenner a également discuté de son anxiété sociale à l’idée de sortir de la solitude après la pandémie de COVID-19.

«Maintenant que les choses s’ouvrent lentement, si je vais à un dîner ou si je vois quelques amis de plus que je n’ai pas l’habitude de voir tout au long de cette dernière année, cela me donne de l’anxiété», dit-elle.

Jenner pose ensuite des questions à Durvasula aux téléspectateurs sur le sujet et reçoit quelques conseils sur la façon de le gérer. À la fin de la vidéo, Jenner remercie Durvasula et dit qu’elle a beaucoup appris.

«J’apprécie que vous partagiez votre histoire parce que je suis toujours reconnaissant lorsque les gens parlent publiquement de leurs histoires afin que les gens puissent voir qu’ils ne sont pas seuls avec ça», a déclaré Durvasula à Jenner.

« Je pense que le plus dur de tous est de se sentir seul. »

