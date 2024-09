Kendall Jenner offre un aperçu des coulisses de sa Fashion Week de Paris

Kendall Jenner a été réservé et occupé pendant Semaine de la mode parisienne .

Entre pistes de marche et la montrer style de rue chic le modèle nouvellement blonde a partagé un aperçu des coulisses de son séjour dans la ville française avec quelques publications sur Instagram. Le premier offrait un aperçu de l’une de ses plus belles tenues de la semaine, sur et en dehors du podium, avec un tour d’horizon de photos prises dans la chambre d’hôtel ornée de Jenner.

Dans les clichés, elle a pris plusieurs poses pour afficher une robe noire raffinée avec un ourlet brut légèrement vieilli. L’une des bretelles de la robe pendait gracieusement de son épaule pour exposer une couche ivoire en dessous, qui dépassait sur une autre photo prise de dos. Là, on pouvait voir la couche légère sortir d’une jupe vaporeuse et transparente.

Le glamour doux de Jenner correspondait à l’énergie naturelle de son ensemble avec un subtil smokey eye brun, un fard à joues rose pâle et un rouge à lèvres mauve. Pendant ce temps, ses mèches fraîchement teintes étaient coiffées de boucles légèrement ébouriffées, ajoutant une ambiance insouciante à son look. En fait, la toile de fond des canapés en velours rose et des chaises aux imprimés baroques de sa chambre d’hôtel semblait être la partie la plus formelle de sa séance photo.

Plus tard, le mannequin a partagé des photos des coulisses du défilé Schiaparelli, montrant une toute autre facette de son séjour à Paris. Son look de défilé comprenait un corset blanc structuré avec des baleines qui mettaient considérablement en valeur sa taille et son buste, ainsi qu’une paire de jeans foncés avec une taille incurvée qui plongeait vers le bas, donnant à la taille basse une toute nouvelle signification. D’élégants logos « S » étaient visibles sur les poches arrière, faisant allusion à la maison de couture italienne.

Avant de défiler sur le podium, Jenner a également enfilé une paire de talons noirs à bout ouvert et portait un sac matelassé marron avec des bretelles en chaîne dorées. Ses cheveux blonds étaient lissés en chignon noué, mettant en valeur les énormes créoles dorées qui pendaient à ses oreilles. Avec une texture froissée, les bijoux tendance brillaient sous plusieurs angles, en particulier lorsque le mannequin défilait.