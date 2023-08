Kendall Jenner nue sur un cheval pour la campagne Stella McCartney : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Harley Weir

Un autre jour, une autre campagne de mode pour Kendall Jenner qui vient de devenir totalement nue dans une nouvelle campagne Stella McCartney Winter 2023. La jeune femme de 27 ans était magnifique lorsqu’elle a tout dévoilé pour la séance photo et a porté une multitude de tenues sexy.

Sur la photo nue, Kendall n’a bercé rien d’autre qu’une paire de bottes à talons à imprimé animal brun et blanc à hauteur de cuisse alors qu’elle était allongée sur un cheval blanc, Kendall était nue sur la photo et couvrait sa poitrine nue d’une main tandis que son autre main tenait un sac à dos dans le même imprimé que ses bottes.

Sur une autre photo du tournage, Kendall a posé avec le même cheval, mais cette fois, elle a bercé un body noir plongeant à col en V à manches longues avec des découpes massives sur le devant et les côtés. Elle a glissé le une-pièce dans une paire de pantalons larges noirs taille haute et a complété son look avec une paire de talons noirs et un sac à main en cuir noir.

Un autre de nos looks préférés de la campagne représentait Kendall entouré d’un groupe de chevaux blancs tout en portant un blazer rouge à double boutonnage surdimensionné avec une jupe midi assortie qui avait une fente à hauteur de cuisse sur le côté. Elle a complété son look avec des escarpins moelleux rouge vif et un sac à main rouge.

Il s’agit de la deuxième campagne dans laquelle Kendall a joué au cours des deux dernières semaines où elle a montré une tonne de peau alors qu’elle vient également de jouer dans la campagne Calvin Klein Fall 2023. Sur les photos de la campagne, Kendall portait un costume noir ample avec un blazer surdimensionné et un pantalon taille haute. Sous le blazer, Kendall a choisi d’aller complètement sans soutien-gorge, mettant en évidence la majeure partie de sa poitrine nue ainsi que ses abdominaux durs.