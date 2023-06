Kendall Jenner n’élèvera pas ses enfants à Los Angeles

Kendall Jenner ne prévoit pas d’ajouter ses propres enfants à l’empire Kardashian-Jenner de si tôt.

La jeune femme de 27 ans a clairement indiqué qu’elle n’allait pas être parent dans un avenir proche lors d’une récente interview.

« Je suis ravie de cette période de ma vie », a déclaré Jenner au magazine WSJ pour son numéro numérique d’été. « Je sais juste que ce n’est pas pour le moment. »

Lorsqu’on lui a demandé où elle élèverait ses enfants, la star de télé-réalité a répondu qu’elle ne le ferait pas à Los Angeles. « Oh, ouais. Tu l’as entendu ici en premier, » dit-elle.

MARK WAHLBERG DIT QUE QUITTER HOLLYWOOD POUR LAS VEGAS A DONNÉ AUX ENFANTS « UNE CHANCE DE PROSPÉRER »

Jenner est la deuxième plus jeune de la famille Kardashian-Jenner et la seule à ne pas avoir d’enfants. Ses frères et sœurs, Kourtney, Kim, Khloe, Rob et Kylie ont tous un ou plusieurs enfants.

Kourtney a récemment annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari, Travis Barker. Elle a également trois enfants avec son ex, Scott Disick, et Barker a deux enfants de son mariage avec Shanna Moakler.

KENDALL JENNER EXPLIQUE POURQUOI ELLE NE S’ADAPTE PAS À SES SŒURS EN GRANDISSANT

Jenner a également réfléchi au fait de grandir à la télé-réalité et à l’attention (et à l’examen) qui accompagne le fait d’être membre de la famille Kardashian-Jenner.

« Je ne suis en aucun cas fait pour ça », a déclaré Jenner. « Je ne suis pas doué pour ça. Je le fais, et j’ai appris à le faire. »

Elle se souvient avoir parlé avec sa sœur, Kim Kardashian, de leurs différentes approches des paparazzi et du public.

« [Kim’s] comme, ‘J’avais l’habitude d’aller à Kitson sur Robertson juste pour me faire photographier. . . .’ Je pense qu’elle a été construite pour [this life] », a-t-elle noté.

Jenner a également déclaré qu’il y avait des vidéos d’elle quand elle était plus jeune, criant après les paparazzi, et a admis qu’il lui avait fallu la majeure partie de sa vie pour s’adapter à être aux yeux du public.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Il m’a fallu [almost] 20 ans pour être comme, ‘OK, je suppose que je m’y habitue maintenant et ça va et je comprends' », a expliqué la star de « Keeping Up with the Kardashians » sur le fait d’être sous les projecteurs depuis l’âge de 11 ans.

Elle a ajouté: « Je me considère comme l’une des personnes les plus chanceuses de la planète pour pouvoir vivre la vie que je vis. Mais je pense que c’est beaucoup plus difficile pour moi que ça ne l’est pas. »

« Je ne vais pas m’asseoir ici et dire ‘Pauvre de moi’ [about the attention], mais je pense que c’est assez intense. Les gens sont plus méchants avec ma famille en général. Ils prennent tout et en font une mauvaise chose. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le mannequin, qui a participé à des défilés pour Prada et Versace, a révélé qu’elle se sentait également un peu à l’écart de ses demi-frères et sœurs plus âgés et se connectait plus étroitement avec son père, Caitlyn Jenner.

« Je comprends évidemment que je tombe sous l’égide des sœurs Kardashian », a-t-elle déclaré. « C’est juste bizarre pour moi… parce que je suis comme mon père à bien des égards. Je suis tellement Jenner, à mon avis. »