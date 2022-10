Kendall Jenner montre ses courbes et ses abdos de planche à laver alors qu’elle pose en bikini noir sexy et bottes de motard

La star de REALITY, Kendall Jenner, porte des bottes de motard en bikini – après avoir révélé qu’elle était de plus en plus exigeante en matière d’emploi.

Kendall, 26 ans, a montré sa silhouette pour une campagne Jimmy Choo.

La magnifique Kendall Jenner, 26 ans, a montré sa silhouette époustouflante alors qu’elle postait en bikini pour modéliser des bottes de motard Jimmy Choo[/caption]

Cela survient alors que la beauté américaine a révélé qu’elle était “débordée” de travail[/caption]

La beauté américaine, qui sort avec le basketteur Devin Booker, 25 ans, a déclaré que le travail l’avait récemment laissée « submergée ».

Elle a ajouté: “J’avais besoin de commencer à dire non.

« Il a fait des merveilles pour moi.

“J’étais extrêmement surchargé de travail et pas à mon meilleur niveau.

« Pas parce que je ne faisais pas ce que j’aime, mais parce que j’étais submergé.

“J’ai l’impression que je peux mieux me présenter et pour les gens avec qui je côtoie et travaille ce jour-là.”