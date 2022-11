Kendall Jenner médite en bikini pour son 27e anniversaire : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Kendall Jenner a célébré son 27e anniversaire le 3 novembre de la manière la plus Kendall : en profitant des grands espaces et en méditant dans un tout petit bikini. La deuxième plus jeune KarJenner s’est rendue sur Instagram le 4 novembre pour remercier ses fans pour ses souhaits d’anniversaire et partager quelques clichés de sa célébration discrète. La photo de méditation peut être vue dans la quatrième image du diaporama ci-dessous. Dans ce document, Kendall avait l’air détendue alors qu’elle levait les bras au-dessus de sa tête et tendait la main vers le ciel tout en étant assise entrecroisée sur une serviette blanche. Elle détourna le regard de la caméra et regarda la pelouse verte tondue et les montagnes pittoresques devant elle. Son bikini comportait un motif jaune et rouge foncé.

Plus à propos Kendall Jenner

D’autres photos montraient Kendall dans une robe soyeuse blanche et venteuse qui comportait un décolleté carré décoré de dentelle. La robe était magnifiquement drapée sur sa silhouette élancée et se terminait à ses chevilles, avec une couche supplémentaire de dentelle sortant du bas. Elle a également montré ses ballons d’anniversaire argentés “HAPPY BIRTHDAY KENNY” qui décoraient un espace de vie extérieur et un petit gâteau blanc qui disait “Joyeux anniversaire Kenny” en lettres cursives. Il était décoré de roses et de cinq bougies dorées.

“merci pour tout l’amour d’anniversaire”, a-t-elle légendé le carrousel.

Kendall a eu une semaine passionnante entre son anniversaire, Halloween, et son petit ami de deux ans, Devin Booker‘l’anniversaire de. Le joueur des Phoenix Suns a eu 26 ans le dimanche 30 octobre et pour fêter ça, Kendall a partagé une rare photo de lui sur son histoire Instagram. “Anniversaire garçon @dbook”, a-t-elle écrit sur une photo d’eux deux regardant sur un balcon. On ne sait pas comment ils ont célébré son grand jour.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





De plus, pour Halloween, elle a montré deux costumes. Elle s’est d’abord habillée comme une version sexy de Jessie de Histoire de jouet. Son costume comportait une version crop top de la chemise jaune de Jessie et des jambières qui montraient ses cuisses et son derrière. Le fondateur de Tequila 818 a ensuite fait rire les fans en s’habillant en concombre et en posant avec un couteau comme accessoire. Comme les fans s’en souviendront peut-être, Kendall est devenue un mème après avoir échoué de façon hilarante à couper un concombre dans un épisode de la saison 1 de Les Kardashian. Elle a ri avec les téléspectateurs et a plus tard qualifié l’épreuve de “tragique”.