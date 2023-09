Kendall Jenner impressionne en bikini bleu tout en dégustant 818 Tequila – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Kendall Jenner, 27 ans, avait l’air incroyable tout en faisant la promotion de sa marque 818 Tequila, sur de nouvelles photos Instagram. Le mannequin portait un bikini sans bretelles bleu foncé tout en marchant sur du béton sous le soleil dehors. Ses cheveux étaient également mouillés, ce qui indiquait qu’elle venait de sortir d’une douche ou qu’elle se baignait dans une piscine, et elle a ajouté des lunettes de soleil à son look.

Elle tenait dans une main un verre qui semblait contenir une tranche de citron vert et une bouteille de tequila dans l’autre. Elle se tenait en équilibre sur la pointe des pieds alors qu’elle se dirigeait vers la caméra, à un moment donné, on pouvait voir un adorable chien traîner autour d’elle en arrière-plan. Une fois les deux nouvelles photos rendues publiques, les fans de Kendall n’ont pas tardé à répondre dans la section commentaires.

« C’est à ça que je ressemble dans ma tête », a plaisanté un fan, tandis qu’un autre s’est exclamé à quel point elle était « belle ». La sœur aînée de Kendall Khloe kardashian, 39 ans, a également laissé un commentaire mémorable. « Tais-toi Kendall. Nous savons…. Tu es incroyable et tu as aussi un chien incroyable », a-t-elle écrit.

Le dernier article de Kendall en bikini arrive quelques semaines seulement après qu’elle ait fait la une des journaux pour avoir célébré ses vacances à 818 Tequila, le 18 août, avec une visite au restaurant Delilah à West Hollywood, en Californie. Elle portait une robe nue transparente à une épaule de la collection automne/hiver 23 de Gucci sur un ensemble de lingerie en tulle nude (1 100 $) de la marque de luxe italienne. Elle a également ajouté les escarpins à bride arrière en maille ornés de cristaux de la marque (1 150 $) en rose, qui font partie de la collection de la marque. Tom Ford a inspiré la collection Aria et portait un sac en toile Gucci beige rehaussé de cuir vert.

La marque 818 Tequila de Kendall a été lancée pour la première fois en 2021. Elle a célébré la nouvelle sortie avec une fête au Nice Guy et l’a célébré chaque année depuis. L’année dernière, la fête s’est déroulée au Little Beach House de Soho House pour sa réserve 818. En plus des événements promotionnels officiels, Kendall en boit 818 quand bon lui semble, et c’est exactement ce qu’elle a fait lorsqu’elle a visité le restaurant mexicain côtier Casa Playa au Wynn Las Vegas le 9 août.