Kendall Jenner fait pipi dans un seau à glace avant le gala du Met 2022 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Kendall Jenner a eu un peu d’urgence alors qu’elle portait une jupe Prada géante sur le chemin du Met Gala 2022. L’épisode du 17 novembre de Les Kardashian a présenté Kendall et sa famille assistant à l’événement. Alors qu’il était à l’arrière d’une camionnette de sprinter en route vers l’événement de haut niveau, Kendall a eu des problèmes de vessie, déclenchés par une attaque de panique.

Plus à propos Kendall Jenner

“Ma jupe était si grande et lourde et il y avait tellement de choses en dessous que j’étais littéralement à bout de souffle au moment où je suis montée dans la camionnette de sprinter”, a expliqué Kendall. « En plus d’être complètement essoufflé, pensant que le tapis me manquait, je crois que j’ai commencé à paniquer. La partie la plus étrange de l’anxiété et des crises de panique est qu’elles viennent parfois pour moi et qu’il n’y a ni rime ni raison. Je ne l’ai pas invité. Cela arrive tout simplement.

Dans la camionnette, Kendall était entourée de certains membres de son équipe. « J’ai une crise de panique », a-t-elle admis. « Je vais pleurer. J’ai besoin de boire une gorgée d’eau et j’ai besoin de faire pipi. Quelqu’un a rapidement proposé une solution : le seau à glace ! “C’est tellement mortifiant”, a crié Kendall. “Pour quiconque doit s’occuper de mon pipi plus tard, je suis désolé!” Quelqu’un a assuré à Kendall que cela “arrive tout le temps dans les coulisses”. Kendall a exhorté quelqu’un à baisser la musique pour que personne ne l’entende. “Je ne peux pas croire que cela se produise”, a-t-elle ri. « Personne ne me juge. Prada, je suis tellement désolé !

À la fin, Kendall est allé jusqu’au bout et a admis dans un confessionnal : « La meilleure décision que j’aie jamais prise. Je ne sais pas ce que j’aurais fait une fois à l’intérieur. Kendall avait l’air incroyable dans un haut transparent et l’énorme jupe sur le tapis du Met Gala. Son look était complet avec des sourcils décolorés, ce qui ajoutait un aspect unique à l’ensemble du tapis rouge. Inutile de dire que Kendall a tué la nuit comme la pro qu’elle est !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant