Kendall Jenner et son petit ami vedette de la NBA, Devin Booker, « rompent secrètement » pour la deuxième fois après deux ans ensemble

KENDALL Jenner et Devin Booker auraient rompu pour la deuxième fois le mois dernier.

La star des Kardashians et l’athlète de la NBA se sont tranquillement séparés après deux ans de fréquentation, ont affirmé des sources.

Un initié a déclaré à PEOPLE lundi: “Les deux ont des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ils ont décidé d’en faire une priorité.”

Kendall, 26 ans, tourne souvent pour l’émission Hulu de sa famille et jongle également avec le mannequinat avec sa ligne de tequila 818.

Pendant ce temps, Devin, 26 ans, joue pour la NBA en tant qu’attaquant des Pheonix Suns.

Une source distincte a ajouté: “Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ne souhaitent que le meilleur.”

Ils ont affirmé que la séparation était réciproque et se résumait au timing, mais les ex auraient l’intention de rester en contact.

Kendall et Devin ont d’abord déclenché des rumeurs selon lesquelles ils avaient rompu à la mi-juin.

Les fans ont remarqué que Devin avait archivé ou supprimé une photo qu’il avait publiée de Kendall le soir du Nouvel An.

De plus, ni Kendall ni Devin n’ont rien posté sur Instagram à propos de leur anniversaire de deux ans dimanche.





Un fan a également affirmé que l’athlète n’avait pas aimé les tweets sur Kendall et que son frère l’avait abandonnée sur Instagram.

Ils ont écrit sur Reddit : « Kendall et Devin sont peut-être partis… Devin a supprimé ou archivé sa photo de Kendall du réveillon du Nouvel An.

“Devin n’aimait pas tous les tweets qu’il avait aimés à propos de Kendall. Le frère de Devin a abandonné Kendall sur IG.

RELATION ON-OFF

Quelques jours plus tard, une source a déclaré à ET que Kendall et Devin s’étaient séparés.

“Kendall a l’impression qu’ils sont sur des chemins différents”, a partagé l’initié.

Une autre source a déclaré au point de vente que les deux “ont eu des discussions sur leur avenir mais qu’ils ne sont pas sur la même longueur d’onde”.

Cependant, le couple était bientôt de retour et repéré à nouveau ensemble.

Ils ont été vus pour la dernière fois en public ensemble le 7 septembre lors d’une soirée de lancement de la NBA à Los Angeles.

HOMMAGE D’ANNIVERSAIRE

Le 30 octobre, Kendall a rendu hommage à Devin sur Instagram tout en célébrant son 26e anniversaire.

Elle a partagé une photo d’eux tous les deux penchés sur un balcon au coucher du soleil sur ses histoires Instagram et l’a sous-titrée: “Anniversaire garçon.”

Kendall et Devin ont gardé leur romance en grande partie hors des tabloïds.

Le duo était ami depuis des années et avait l’habitude de sortir avec Ben Simmons et Jordyn Woods.

Des rumeurs ont commencé à circuler à propos de Devin et Kendall datant lorsqu’ils ont été repérés devant une aire de repos à Sedona, en Arizona, au début de 2020.

Les choses se sont réchauffées à l’automne 2020 alors que le couple commençait à s’intéresser davantage l’un à l’autre et à partager des rendez-vous plus romantiques.

Le jour de la Saint-Valentin 2021, Kendall s’est rendue sur Instagram pour partager une adorable photo du couple, confirmant leur romance.

