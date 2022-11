Kendall Jenner et Jordyn Woods – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Devin Booker est un basketteur professionnel.

Il ne sortirait avec personne pour le moment.

Il a été lié de manière romantique à Jordyn Woods et Kendall Jenner dans le passé.

Devin et Kendall auraient rompu le mois dernier après être sortis ensemble pendant deux ans.

Bien que joueur NBA Devin Booker peut être une bête à la cour, sa vie amoureuse a été un peu plus agitée dans le passé. Il a été impliqué avec deux modèles célèbres depuis 2018 et ses relations ont toujours été à l’honneur. Sa dernière romance intermittente avec Kendall Jenner s’est terminée « discrètement » en octobre, selon PERSONNES.

Devin et Jordyn Woodsqui était Kylie Jennerle meilleur ami de l’époque, auraient été liés en mai 2018, par TMZ. C’était après qu’ils aient été repérés à un double rendez-vous avec Kendall Jenner et son petit ami de l’époque, joueur NBA Ben Simmons. Bien que la relation n’ait jamais été officiellement confirmée, une source a déclaré Nouvelles du MTO en juillet 2018 que Devin et Jordyn étaient amoureux. “Je ne vais pas dire qu’ils vont se marier parce qu’il est encore tôt, mais ils sont définitivement en couple”, a déclaré l’initié.

Un scandale a éclaté en février 2019 lorsque Khloe kardashianest alors petit ami Tristan Thompson aurait embrassé Jordyn. Cependant, Jordyn et Devin n’étaient censément plus ensemble au moment où cela s’est produit, selon Hebdomadaire américain.

Devin et Kendall ont été aperçus pour la première fois ensemble lors d’un road trip en avril 2020. Depuis lors, ils ont été vus lors d’une pléthore de sorties ensemble. Bien qu’une source ait dit à l’origine Personnes que le couple cherchait juste une «rencontre amusante», ils sont devenus officiels sur Instagram le jour de la Saint-Valentin en 2021, leur premier anniversaire étant en juin 2021. Kendall a parlé de Devin sur Le spectacle de ce soir en septembre 2021, jaillissant de sa proximité avec sa famille. En mai 2022, le couple a assisté au mariage de Kourtney Kardashian en Italie, et l’événement aurait été l’une des principales raisons de leur rupture un mois plus tard.

“Kendall a rompu avec lui parce qu’elle ne pensait pas qu’il prenait la relation aussi au sérieux qu’elle. Kendall avait l’impression que c’était très important de l’amener avec elle au mariage de Kourtney et elle pensait que ce serait super romantique. Mais ça ne s’est pas du tout passé comme ça, et il n’aurait pas pu sembler plus déconnecté de l’aspect amoureux et romantique de celui-ci », a déclaré une SOURCE EXCLUSIVE. HollywoodLa Vie.

“Même si elle n’est pas à un endroit en ce moment où elle veut se marier et avoir des enfants, c’est aussi quelque chose qu’elle sait qu’elle veut éventuellement”, ont-ils ajouté. “Devin n’était clairement pas sur la même longueur d’onde et a expliqué qu’il voulait faire beaucoup plus dans la vie. Elle a eu un moment d’illumination et accepte le fait que même s’ils ont eu une belle course, ce n’est finalement pas ce qu’elle veut. L’initié a également déclaré que Devin était dévasté par la scission.

Cependant, Kendall et Devin ont déclenché des rumeurs de réconciliation fin juin 2022 lorsqu’ils ont été repérés ensemble à Malibu. Apparemment, Devin avait tenté de reconquérir le mannequin, remplissant même sa maison de fleurs. “Il semble que sa rupture avec lui ait été un véritable signal d’alarme. Elle ne l’a pas fait pour jouer à des jeux ou jouer avec sa tête, mais cela a définitivement attiré son attention », a déclaré une SOURCE EXCLUSIVE. HollywoodLife. Un deuxième initié a même déclaré qu’ils soupçonnaient que Devin allait proposer à Kendall afin de ne pas la perdre une fois pour toutes.

Devin et Kendall ont gardé leur réconciliation secrète plus que lorsqu’ils étaient ensemble auparavant et leur romance faisait la une des journaux de temps en temps. Le 21 novembre 2022, il a été rapporté que les tourtereaux avaient appelé à arrêter « discrètement » en octobre 2022. « Les deux ont des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ils ont décidé d’en faire une priorité », une source Raconté PERSONNES. “Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ne souhaitent que le meilleur.”