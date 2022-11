Kendall Jenner et Devin Booker se séparent – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Kendall Jenner et Devin Booker auraient rompu après plus de deux ans ensemble, HollywoodLa Vie peut confirmer, comme l’a rapporté pour la première fois PERSONNES. Le magazine rapporte que Kendall et Devin ont discrètement mis fin à leur relation en octobre. “Les deux ont des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ils ont décidé d’en faire une priorité”, a déclaré la source du magazine. “Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ne souhaitent que le meilleur.”

La rupture du mannequin et de la star de la NBA aurait été mutuelle et amicale. Kendall et Devin ont commencé à se fréquenter au milieu de la pandémie de coronavirus en 2020, mais ont initialement gardé leur romance très privée. Ils sont finalement devenus officiels sur Instagram en 2021, et Kendall a fait une grande déclaration en amenant Devin à de Kourtney Kardashian mariage en mai. Quelques semaines seulement après le mariage, cependant, ils se sont brièvement séparés en juin.

Fin octobre, Kendall a publiquement soutenu Devin en assistant à l’un de ses matchs de basket avec son père, Caitlyn Jenner. Elle a également assisté à sa fête d’anniversaire d’Halloween et lui a souhaité un joyeux anniversaire sur son histoire Instagram le 31 octobre. On ne sait pas s’ils sortaient toujours ensemble à ce stade.

Devin n’est qu’au début d’une autre saison chargée de la NBA avec les Phoenix Suns. Pendant ce temps, Kendall a passé les dernières années à se concentrer sur sa marque 818 Tequila. Lors d’un récent épisode de Les Kardashian, Kendall a expliqué à quel point être une femme d’affaires est sa passion ces jours-ci. Bien qu’elle ait dit qu’elle était toujours investie dans sa carrière de mannequin, elle se concentre définitivement davantage sur d’autres projets en tête de sa liste de priorités. Elle a également exprimé son intérêt pour le retournement de maison lors de la deuxième saison de l’émission.

