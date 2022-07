Kendall Jenner et Devin Booker de retour ensemble et repérés au mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Kendall Jenner apparemment confirmé qu’elle et Devin Booker sont de retour avec une photo de la paire à Michael D. Ratner et de Lauren Rothberg mariage le 17 juillet. Kendall a profité de son histoire Instagram pour partager diverses photos d’elle-même dans une superbe robe verte moulante pour l’occasion. Dans un plan, un homme est apparu derrière elle, avec ses mains autour de sa taille tout en portant un smoking. Bien que Kendall n’ait pas montré son visage ou celui de l’homme, la vidéo d’un autre invité de l’événement a révélé que Devin était, en fait, son rendez-vous au mariage. Cela survient moins d’un mois après qu’il a été annoncé que les deux avaient rompu après deux ans ensemble.

Kendall et Devin ont commencé à se fréquenter en 2020 et ont prouvé à quel point leur relation était sérieuse quand il était elle plus une sœur, de Kourtney Kardashian, somptueux mariage en Italie en mai. Cependant, le 22 juin, des informations ont fait surface selon lesquelles Kendall et Devin avaient rompu. Cependant, ils ont été repérés ensemble à Malibu quelques jours plus tard, et HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT signalé que la rupture pourrait ne pas être permanente.

“[Devin’s] retour à courtiser [Kendall] comme lors de leur première rencontre », a expliqué notre source. «Il semble que sa rupture avec lui ait été un véritable signal d’alarme. Elle ne l’a pas fait pour jouer à des jeux ou jouer avec sa tête, mais cela a définitivement attiré son attention. Leurs amis n’arrêtent pas de dire qu’ils attendent juste qu’ils se remettent ensemble. Ils ne croient vraiment pas que Kendall et Devin sont finis pour de bon.

Les deux ont passé le week-end du 4 juillet ensemble dans les Hamptons, puis Kendall a encore prouvé que les choses étaient de retour lorsqu’elle portait un t-shirt soutenant l’équipe de basket-ball de Devin, les Phoenix Suns. Avant le mariage du 17 juillet, Kendall et Devin ont également été vus en vacances avec des amis. Les tourtereaux profitent définitivement de l’intersaison NBA et s’assurent de passer le plus de temps possible ensemble !