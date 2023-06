Kendall Jenner et Bad Bunny profitent d’un rendez-vous pour déjeuner à Beverly Hills – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Thecelebrityfinder/MEGA

Kendall Jenner passé du temps avec son petit ami supposé Mauvais lapin lors d’un déjeuner décontracté le 8 juin. La star de télé-réalité, 27 ans, et le rappeur portoricain, 29 ans, sont sortis à Beverly Hills et ont pris un peu à manger ensemble, alimentant davantage les rumeurs en cours sur leur relation. Kendall et Bad Bunny n’ont pas confirmé qu’ils sortaient ensemble, même s’ils ont été aperçus ensemble plusieurs fois depuis février, quatre mois après la séparation de Kendall de la star de la NBA Devin Booker26.

Pour la date du déjeuner, Kendall était fabuleuse, comme toujours, dans une veste en cuir marron qu’elle portait sur un crop top blanc. Kris JennerLa fille de a également porté un jean bleu, avec une ceinture noire, ainsi que des baskets Adidas blanches et noires. Elle portait un sac à main noir sur son épaule et portait une paire de lunettes de soleil noires sur le dessus de sa tête, alors qu’elle laissait tomber ses cheveux bruns.

Bad Bunny, quant à lui, vêtu de manière décontractée d’un sweat à capuche gris avec un pantalon marron et des baskets noires et blanches. Le lauréat du Grammy Award portait également une casquette de baseball bleue à l’envers. Kendall et Bad Bunny marchaient l’un à côté de l’autre en arrivant à leur lieu de déjeuner pour leur dernier rendez-vous.

Bien que Kendall et Bad Bunny n’aient pas confirmé leur romance, il est difficile de croire qu’ils ne sont pas un élément, compte tenu de toutes les preuves. Entre avril et mai, le couple a été vu monter à cheval ensemble, passer du temps de qualité à Coachella, se rendre à un dîner au restaurant Carbone de New York, assister ensemble à une after-party du gala du Met 2023 et s’asseoir à côté d’un match des Lakers. Ils auraient également été « ouvertement embrassés » et « très affectueux » lors d’un rendez-vous avec des sushis en mars.

Avant leur dernier rendez-vous pour le déjeuner, une personne proche a dit à Kendall Divertissement ce soir que Bad Bunny a rencontré la célèbre famille de Kendall. L’initié a également affirmé que la romance de Bad Bunny et Kendall « devient plus sérieuse » et qu’il existe un « potentiel » pour une relation « à long terme » entre les deux. Quant à Kendall, elle apprécie particulièrement l’aspect « discret » de leur romance et « est ravie de savoir où ils vont », a déclaré la source.

Plus à propos Kendall Jenner

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Journée nationale des meilleurs amis: photos de Hailey, Kendall et plus des meilleures amies de célébrités les plus mignonnes

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.