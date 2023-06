Kendall Jenner et Bad Bunny profitent d’un déjeuner à Los Angeles : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Thecelebrityfinder/MEGA

Choses entre Kendall Jenner et petit ami rumeur Mauvais lapin semblent aller de l’avant. Bien qu’aucun des deux n’ait confirmé une relation, le duo a de nouveau été vu lors d’un déjeuner décontracté à Beverly Hills le jeudi 15 juin. Sur les photos, vous pouvez VOIR ICI, Kendall, 27 ans, a porté un débardeur blanc sexy associé à un pantalon blanc élégant en direction de l’épicerie Beverly Glen dans l’une des enclaves les plus chics de Los Angeles. Elle a accessoirisé avec une paire de baskets, des nuances sexy et une fine ceinture marron, et a tiré ses cheveux dans un chignon décontracté.

Selon la rumeur, son beau portait un sweat à capuche de couleur ardoise et un pantalon de survêtement assorti, associé à des baskets noires et un ballon vert, qu’il perchait à l’envers. Plus tard, Kendall a (littéralement) laissé sa brune se verrouiller et a enfilé un pull de couleur crème par-dessus le crop top révélateur.

Le mannequin et le rappeur portoricain, 29 ans, ne semblent pas intéressés à étouffer les rumeurs d’une romance qui s’approfondit, alors qu’ils continuent d’être vus partout à Los Angeles lors de diverses sorties, y compris lors d’un match des Lakers. Peut-être le plus révélateur, ils ont été aperçus en vacances avec des amis à Porto Rico.

Alors que de l’extérieur, la relation semble être décontractée, une source a déclaré à Us Weekly qu’elle pourrait évoluer vers quelque chose de plus sérieux. « Les choses vont très bien pour Kendall et Bad Bunny et elle voit définitivement un potentiel à long terme avec lui », a déclaré l’initié au point de vente en mai. « Elle a l’impression qu’il est le package complet et il la traite comme un vrai gentleman. »

La source a ajouté que le duo « passe du bon temps ensemble, et elle apprécie qu’il s’entende bien avec tous ses amis. Ils se complètent à tant de niveaux et elle aime mieux le connaître chaque jour.

Les fans qui veulent plus d’informations sur la romance potentielle à long terme, cependant, ne devraient pas s’attendre à ce qu’elle s’ouvre de si tôt. Elle a une fois avoué ce qu’elle ressentait à l’idée de partager publiquement les détails de sa relation. « Pour moi, beaucoup de choses sont très spéciales et très sacrées, comme mes amis et mes relations, et je pense personnellement que rendre les choses publiques rend tout tellement plus compliqué », a-t-elle déclaré. Vogue Australie en 2019.

