Kendall Jenner est poursuivie pour Rs 13,3 crores par la marque italienne Liu Jo pour rupture de contrat

La mannequin et personnalité médiatique américaine Kendall Jenner a été poursuivie par la marque de mode italienne Liu Jo pour rupture de contrat, une allégation démentie par sa société de gestion de mannequins. D’après E! News, dans une plainte déposée devant un tribunal de New York lundi, la société italienne a accusé la star de « L’Incroyable Famille Kardashian » d’avoir violé les termes d’un contrat de mannequinat en ne se présentant pas à la deuxième des deux séances photo prévues, pour lequel elle devait recevoir un total de 1,5 million de dollars américains (11,1 crores de roupies), plus des frais de service de 20 pour cent.

Kendall, qui était le mannequin le mieux payé au monde en 2018 avec 22,5 millions de dollars de revenus annuels, n’a pas encore répondu aux allégations, mais sa société de gestion de mannequins a publié une déclaration niant les allégations de l’entreprise.

Dans le procès, la plainte indique que Liu Jo a déjà payé 1,35 million de dollars à Jenner pour les services couverts par le contrat de 2019, déclarant que la société a tenté de reprogrammer la deuxième séance photo à plusieurs reprises mais n’a obtenu aucune réponse de Jenner. Le deuxième tournage devait avoir lieu à Londres en mars 2020, mais la pandémie de COVID lui a interdit de voyager.

Liu Jo a déclaré qu’elle n’avait pas non plus réussi à obtenir le remboursement de ses paiements au modèle. Le procès indique que les deux parties ont convenu de reporter le tournage à l’automne mais n’ont pas confirmé de nouvelle date. Kendall aurait finalement « cessé de répondre à Liu Jo » jusqu’à ce que la société « l’informe qu’elle la considérait en violation du contrat et que, par conséquent, le contrat avait été résilié, selon les documents.

Liu Jo a également affirmé avoir déposé la plainte après « n’avoir pas réussi à obtenir un remboursement » que le mannequin aurait dû. Un porte-parole de la société de gestion de Kendall, The Society Management, a déclaré à E! News, « Cette poursuite est sans fondement. La direction de la société, au nom de Mme Kendall Jenner, a continuellement proposé à Liu Jo des dates et des lieux alternatifs pour remplir un accord qui a été contraint d’être retardé en raison de la pandémie de coronavirus. »

Le porte-parole a en outre déclaré que « Jenner a volontairement proposé de compléter les services en honorant ses engagements ». Dans son procès, Liu Jo a déclaré qu’après que Kendall avait proposé de reporter le tournage à octobre. La société a appris plus tard que le mannequin « serait en voyage en Italie en septembre 2020 pour effectuer une séance photo pour un autre créateur ».

La plainte comprenait un lien vers un article de presse contenant des photos du mannequin la montrant arrivant à un tournage Versace à la fin du mois. Cette année, Kendall est apparue dans des publicités pour la marque de luxe. Après que Kendall aurait « continué de ne pas répondre aux demandes urgentes et aux communications relatives à la logistique » de la séance photo proposée à la mi-octobre, Liu Jo lui a dit « qu’elle violait ses obligations en vertu de l’accord » et deux jours plus tard, Kendall a déclaré la société de mode, elle n’était pas en violation de l’accord et qu’il lui était « impossible » de se rendre en Italie cet automne-là, selon la plainte.

Dans son dossier, la société indique que selon les termes de leur contrat, au moins ses premier et deuxième paiements au modèle devraient être remboursés, car Kendal n’a pas assisté à la deuxième séance photo et, selon le groupe, il ne pourrait pas non plus être reporté à une date mutuellement convenue.

Selon E! News, la société réclame au moins 1,8 million de dollars US (13,3 crores de roupies) de dommages-intérêts, car le procès indique qu' »en raison du refus de Mme Jenner de négocier de bonne foi, Liu Jo a été obligée de trouver des modèles de remplacement et de restructurer tout son printemps/ Séance photo de l’été 2021, à grands frais pour Liu Jo. »