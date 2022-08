Kendall Jenner est assise sur les genoux de Devin Booker dans une jolie photo PDA – Hollywood Life

Voir la galerie





Kendall Jenner et Devin Booker sont de retour ensemble et maintenant il y a des preuves photo officielles ! La top-modèle de 26 ans a profité de son histoire Instagram le 2 août pour partager quelques instantanés de sa retraite boisée, et dans le dernier message, il y avait ce dont les fans avaient envie : une photo sans erreur d’elle avec Devin ! Sur la photo (ci-dessous), Kendall a enfilé un bas de bikini et un t-shirt graphique blanc surdimensionné et s’est assise sur les genoux de son beau-fils star de la NBA âgé de 25 ans. Devin s’est assis sur une chaise en bois et a pleinement soutenu Kendall tout en portant un maillot de bain bleu et des toboggans noirs. L’heureux couple semblait regarder quelque chose au loin alors que Devin attrapait doucement la cheville droite de Kendall et qu’elle sirotait une boisson en bouteille.

La photo est le premier instantané officiel du joueur des Phoenix Suns et fondateur de Tequila 818 depuis HollywoodLa Vie ont confirmé qu’ils étaient de retour ensemble après leur rupture après Kourtney Kardashian et Travis Barkerle mariage de en Italie. “Devin a fait un énorme effort pour arranger les choses avec Kendall presque dès qu’ils ont rompu”, a déclaré une source de KarJenner. HL EXCLUSIVEMENT le 19 juillet. « La menace de la perdre a été un énorme signal d’alarme pour Devin. Il s’est concentré sur le laser pour la rendre heureuse depuis, c’est comme s’ils étaient de retour au stade de la lune de miel. Ses amis et sa famille sont ravis qu’ils soient de retour ensemble, tout le monde aimerait les voir se marier. Kendall a d’abord rompu avec Devin après avoir eu l’impression qu’il n’était «clairement pas sur la même longueur d’onde» qu’elle en ce qui concerne leur avenir ensemble.

La romance de deux ans semblait reprendre presque aussi vite qu’elle avait été annulée, car ils ont été repérés à la SoHo House de Malibu le 26 juin et le 17 juillet, Kendall a partagé ce que les fans pensent être une photo d’elle et Devin à Michael D. Ratner et de Lauren Rothberg mariage. Kendall a cependant gardé la réconciliation secrète et n’a pas montré le visage de Devin sur la photo de mariage afin que personne ne puisse confirmer que l’homme derrière elle était en fait Devin. Kendall et Devin ont donné aux fans une raison encore plus forte de croire qu’ils étaient de retour après que la publication Instagram du basketteur du 28 juillet ait semblé presque identique aux photos partagées par Kendall d’une escapade dans la nature deux semaines plus tôt.

Bien que le couple semble ravi de se retrouver, ils pourraient célébrer plus bientôt. En juin, un initié a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que les amis de Devin pensent qu’il pourrait mettre une bague au doigt de Kendall. “Il semble que sa rupture avec lui ait été un véritable signal d’alarme. Elle ne l’a pas fait pour jouer à des jeux ou jouer avec sa tête, mais cela a définitivement attiré son attention”, ont-ils expliqué. “Beaucoup de gens dans son monde prédisent qu’il va poser la question parce qu’il ne veut pas la perdre. .”

