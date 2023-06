Kendall Jenner en haut transparent et jupe en cuir pour une soirée entre filles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Le rideau Hollywood / BACKGRID

Kendall Jenner a décidé de s’amuser un peu avec ses copines au milieu de sa rumeur d’amour avec Mauvais lapin. Le mannequin, 27 ans, est sorti à Hollywood le mardi 13 juin pour une soirée avec de belles besties Hailey Bieber et Lori Harvey. Portant un haut noir à peine là et une jupe crayon en cuir assortie, Kendall s’est assurée que tous les yeux étaient rivés sur elle lorsqu’elle est arrivée au hotspot des célébrités Giorgio Baldi à Santa Monica.

La star de télé-réalité a complété son look sensationnel avec une paire de bottes en cuir à hauteur du genou et un ensemble de boucles d’oreilles en or. Avec ses mèches marron signature laissées longues et lâches, Kendall semblait prête à montrer sa beauté naturelle. Ou bien sûr, le sac à main en crocodile était un incontournable pour son accessoire hors concours.

La soirée amusante entre filles a eu lieu environ une semaine après que Kendall soit sorti à Beverly Hills et ait mangé un morceau avec le rappeur portoricain Bad Bunny, 29 ans. Portant une veste en cuir noire et une paire de bottes de cow-boy, Kendall était tout sourire alors qu’elle a versé plus de carburant sur la spéculation qu’elle et Bad Bunny sont le nouveau couple chaud.

Une source a dit Divertissement ce soir que Bad Bunny a même rencontré la célèbre famille de Kendall. L’initié a également affirmé que leur romance « devenait plus sérieuse » et qu’il y avait « un potentiel » pour une relation « à long terme » entre les deux.

Le couple présumé, cependant, ne semble pas trop soucieux d’écraser les commérages amoureux. Pour lancer le mois d’avril, le couple est allé faire de l’équitation. Une semaine avant, ils ont été aperçus en train de dîner et avant cela, une soirée en boîte ! Même sa chanson « Coco Chanel » avait des fans obsédés par des références supposées concerner le modèle.

Bien que ni Kendall ni Bad Bunny n’aient confirmé une romance, ce serait la première de Kendall depuis sa séparation avec la star de la NBA Devin Booker en octobre 2022. Bad Bunny sortait pour la dernière fois avec sa petite amie de cinq ans, Gabriela Berlingerimais leur statut est inconnu pour le moment.

