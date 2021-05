Kendall Jenner dit à maman Kris qu’elle est enceinte et qu’elle est sur le point de pleurer dans une vidéo de farce avec Kourtney Kardashian

KENDALL Jenner a annoncé sa grossesse à maman Kris, avant d’admettre qu’elle la faisait des farces lors d’un jeu Action ou Vérité.

Le mannequin a dit à la matriarche de télé-réalité qu’elle était « sur le point de pleurer » alors qu’elle était poussée par sa sœur aînée Kourtney Kardashian.

7 Kendall Jenner et sa sœur Kourtney Kardashian jouaient à Action ou Vérité Crédit: Youtube / Poosh

Et c’était un double coup dur pour la star de 25 ans qui a ensuite tenté de tromper sa famille en disant qu’elle était fiancée.

Kendall, qui est actuellement Rencontres joueur NBA Devin Booker, a rejoint sa soeur Kourtney, 42 ans, pour filmer un Vidéo YouTube pour sa marque de style de vie Poosh.

Alors que le couple soupait sur des cocktails, Kourtney a osé Kendall dire à leur mère elle était enceinte.

Elle a composé le numéro de Kris et a dit: «J’ai donc un scénario – je n’ai pas eu mes règles depuis un petit moment et j’étais censé en avoir, la semaine dernière.

7 Kourtney a osé sa sœur appeler sa mère et lui dire qu’elle était enceinte Crédit: Youtube / Poosh

7 Le couple a trouvé la réponse de Kris à la farce hilarante Crédit: Youtube / Poosh

7 Kris était heureux à l’idée de redevenir grand-mère Crédit: Instagram

«Alors je suis devenu un peu nerveux et j’ai fait un test au hasard et il est revenu positif.

« Alors j’en ai pris un autre et celui-là est également revenu positif, et je suis littéralement sur le point de pleurer. »

Mais la réponse de la maman de six enfants était légèrement inattendue lorsqu’elle a dit à sa fille: « C’est tellement bizarre que tu viens de me dire ça parce que j’en ai rêvé la nuit dernière. »

Continuant la farce, Kendall a ajouté: « Je panique un peu – je ne sais tout simplement pas quoi faire. »

Kris, 65 ans, a poursuivi: «Eh bien, je vais mettre mes vêtements et aller là-bas.

7 Kendall sort actuellement avec la star de la NBA Devin Booker Crédits: Getty

7 Alors que Kourtney est en couple avec Travis Barker Crédit: Instagram / KardashianVideo

7 Kendall a récemment parlé de son désir d’avoir des enfants Crédits: Getty

«Tu sais, tu dois faire tout ce que ton cœur te dit de faire. Je pense que c’est une excellente nouvelle mais je suis ta mère.

Alors que leurs sœurs éclataient de rire, Kendall a révélé: Maman, je plaisante! «

Kendall a ensuite emprunté une bague, afin qu’elle puisse envoyer un message au groupe de discussion familial pour faire semblant d’être fiancée.

Le message a abouti à une succession d’appels de ses autres sœurs, avec Kylie, 23 ans, insistant sur le fait que Kendall «mentait».

Kim, 40 ans, et Khloe, 36 ans, ont également été très rapidement impliquées dans la blague, Khloe se moquant: « C’est tellement stupide. Pourquoi nous ferais-tu ça? »

Ce à quoi Kourtney – qui sort actuellement avec le musicien Travis Barker – a répondu: « Au moins, nous savons que vous serez excités le jour venu. »

Lors d’un épisode récent de L’Incroyable famille Kardashian, Kendall a déclaré à Khloe: « Je suis le seul de ma famille à ne pas avoir d’enfant. Pendant la quarantaine, vous vous ennuyez et commencez à penser à beaucoup de choses.

« Et puis je verrai True et North jouer ensemble, et je veux des enfants. Mal. Bientôt. »

La star des podiums a ensuite été obligée de mettre fin aux rumeurs de grossesse après que les fans se soient déchaînés à propos de sa mère Message cryptique de Kris où elle a partagé un biberon.