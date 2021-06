Kendall Jenner confirme qu’elle est sérieuse au sujet de sa relation avec le beau Devin Booker | Nouvelles des gens

Washington: Le mannequin Kendall Jenner a parlé de sa relation avec le basketteur Devin Booker pour la première fois lors de l’émission spéciale « L’Incroyable Famille Kardashian ».

Dans la deuxième partie récemment diffusée de l’émission spéciale sur les retrouvailles, Kardashians-Jenners a dévoilé de nombreuses pages de leurs livres très privés. De la révélation par Kim de ses excuses en attente à son ex-mari Kris Humphries à la confirmation du « travail du nez » de Khloe, l’épisode des retrouvailles était spécial à bien des égards pour leurs fans.

E! News a rapporté que dans un moment révélateur de l’émission, Kendall a applaudi aux hypothèses selon lesquelles elle ne sortait qu’avec des joueurs de basket-ball et a expliqué pourquoi sa relation avec la star de la NBA Devin Booker est différente.

« Non, je ne sors pas seulement avec des joueurs de basket-ball, si quelqu’un a déjà fait ses recherches. Je n’ai pas honte d’avoir un type, et je suis aussi une véritable fan de basket-ball », a-t-elle déclaré.

Kendall a officiellement confirmé pour la première fois qu’elle était sérieuse à propos de Devin en déclarant: « C’est mon petit ami. »

Le mannequin a poursuivi en expliquant que garder leur relation privée et hors des projecteurs de ‘KUWTK’ avait mieux fonctionné pour elle.

« Je n’en veux pas du tout à mes sœurs aînées, mais je pense que Kylie [Jenner] et j’ai spécifiquement eu l’occasion de regarder nos sœurs aînées traverser des mariages, des relations et des ruptures et les faire assez publiquement. C’était une préférence personnelle dès son plus jeune âge », a poursuivi Kendall.

« Je pense que cela rend ma vie beaucoup plus facile et notre relation bien meilleure, pour être honnête… J’ai juste l’impression que c’est une affaire privée et que personne d’autre ne peut juger ou savoir », a-t-elle ajouté.

Sur une note connexe, Kendall et Devin ont célébré leur premier anniversaire le 13 juin.

« C’est la relation la plus heureuse que Kendall ait jamais eue. Cela devient de plus en plus sérieux et elle est très heureuse. » une source a dit à E! Nouvelles.

Lors des retrouvailles, Kendall a également critiqué ceux qui disent que les femmes Kardashian-Jenner ruinent les hommes après la rupture.

« Ce que je n’aime pas dans le récit, c’est que la faute en revient à nous », a déclaré Kendall. « Les hommes doivent assumer cette responsabilité … C’est presque, comme, offensant », a-t-elle déclaré.