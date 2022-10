Kendall Jenner célèbre le 26e anniversaire de Devin Booker sur Instagram Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Bon anniversaire Devin Booker! La star de la NBA a eu 26 ans le dimanche 30 octobre et a reçu un doux hommage de sa magnifique petite amie Kendall Jenner, 26. Le célèbre mannequin a posté une photo rare sur ses histoires Instagram du couple debout l’un à côté de l’autre regardant par-dessus un balcon. Kendall a écrit, “garçon d’anniversaire @dbook” avec un emoji de coeur rouge sur le joli instantané. Devin a republié l’hommage de Kendall à sa propre histoire IG.

Plus à propos Kendall Jenner

Kendall et Devin se fréquentent depuis plus de deux ans, bien qu’ils se soient brièvement séparés en juin après que Kendall ait pensé que l’athlète professionnelle n’était pas “aussi sérieuse qu’elle” à propos de leur romance. Kendall a même amené Devin chez sa sœur Kourtney Kardashianen mai, c’est pourquoi la scission du mois suivant a été si choquante pour tout le monde.

Cependant, Devin a pris la scission comme un signal d’alarme et a travaillé dur pour reconquérir Kendall. “Il s’est concentré sur le laser pour la rendre heureuse depuis”, a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juillet après que les fans ont commencé à spéculer sur une réconciliation. « C’est comme s’ils étaient de retour au stade de la lune de miel. Ses amis et sa famille sont ravis d’être de nouveau ensemble. tout le monde aimerait les voir se marier.

Depuis qu’ils se sont remis ensemble, Kendall et Devin semblent plus amoureux que jamais. Ils ont été vus passer du temps à Malibu, traîner à un mariage et faire du shopping dans un magasin d’alcools dans les Hamptons avant le 4 juillet. Ils ont pris des vacances tropicales ensemble au cours de l’été où Kendall discret a confirmé que Devin était à nouveau son petit ami sur Instagram. En septembre, le couple s’est tenu la main lors d’une after party de la Fashion Week de New York, quelques jours avant de montrer leur amour depuis les tribunes de l’US Open 2022. Kendall s’est penché pour embrasser le joueur des Phoenix Suns dans un rare moment PDA pour le couple super privé.

