Kendall Jenner s’est taillé une carrière phénoménale en tant que mannequin.

Et la personnalité de la réalité Keeping Up With The Kardashians, 25 ans, était de retour aux affaires alors qu’elle participait à une séance photo pour la maison de mode Versace cette semaine.

La star de la couverture a présenté son ventre sensationnellement tonique et ses jambes interminables alors qu’elle modélisait un petit haut court orange associé à un blazer à fines rayures et à un short assorti.

Sur une photo publiée sur Instagram par Donatella Versace samedi, Kendall a pu être vue avec son cou couvert de bijoux en or qui comportait un grand pendentif qui était la tête de Medusa, la figure mythologique grecque, qui est l’icône de la marque Versace.

Ses cheveux étaient ornés de clips assortis de la déesse grecque de la philosophie, de la beauté et de l’art et Kendall regardait chaque pouce le cheval de vêtements professionnel alors qu’elle regardait l’objectif de la caméra tout en tenant un sac à main lilas avec une chaîne orange et une étiquette turquoise.

Le directeur de la création de Versace s’est vanté de la reine des podiums, en tapant à côté du cliché: « Kendall a l’air absolument incroyable avec mon nouveau sac à main La Medusa @ kendalljenner # VersaceLaMedusa @ versace. »

L’offre étonnante est venue après que le mannequin de Victoria’s Secret, Kendall, ait été pris pour cible par des trolls qui affirmaient qu’elle faisait la promotion de normes corporelles irréalistes.

Elle a été frappée d’allégations après avoir partagé une photo sensuelle alors qu’elle participait à une séance photo pour la dernière collection SKIMS de sa sœur Kim Kardashian pour la Saint-Valentin.

Posant une tempête dans le selfie miroir à couper le souffle, Kendall avait l’air sensationnelle alors qu’elle affichait son ventre de planche à laver et son physique apparemment parfait.

Après que des milliers de spectateurs peu impressionnés aient appelé la star pour avoir promu des normes corporelles irréalistes pour les femmes, Kendall a répondu sur Twitter en insistant sur le fait qu’elle était une « fille extrêmement chanceuse » d’avoir été bénie avec le corps qu’elle a.







(Image: kendalljenner / Instagram)



En réponse à une fan découragée qui se comparait à la bombe, Kendall a écrit: «Je suis une fille extrêmement chanceuse.

«J’apprécie tout ce que j’ai. Mais je veux que vous sachiez que j’ai aussi de mauvais jours et que je vous entends.

Elle a poursuivi: «Tu es belle comme tu es !! Ce n’est pas toujours aussi parfait que cela puisse paraître.

La vague d’honnêteté de Kendall a suivi le « cadre problématique » du compte Instagram populaire appelant le top model après que les fans aient repéré un tableau de Photoshop échouant.







(Image: Twitter)



L’utilisateur d’Instagram s’est rendu sur le site de médias sociaux pour analyser les photos avant et après de Kendall avant de prétendre que ses proportions corporelles ne sont « pas réelles » dans les images qu’elle a publiées en ligne.

«Cette photo est très retouchée. Kendall est évidemment très magnifique, mais ce ne sont pas ses vraies proportions, ni celles de personne », a insisté le post.

L’utilisateur a poursuivi en soulignant que le nombril de Kendall avait l’air déformé et « complètement différent » dans les photos originales par rapport à celles qu’elle avait sélectionnées pour publier sur son propre compte.







(Image: Twitter)



Elle pose dans les deux, mais l’un d’eux est clairement photographié », a écrit le fan furieux.

«Le nombril de Noone n’est qu’une petite fente. Personne n’a le ventre complètement plat 24/7.

«Tout le monde est magnifique tel qu’il est. Ce photoshop ridicule doit s’arrêter. »