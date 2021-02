KENDALL Jenner a été accusée de « promouvoir des normes corporelles irréalistes » alors que les fans affirment qu’elle a « photographié » de nouvelles photos de lingerie.

Le contrecoup survient après que la jeune femme de 25 ans a partagé des photos sur Instagram de sa lingerie rouge de mannequinat vendredi.

Le L’incroyable Famille Kardashian star a partagé un série de photos et vidéos sexy qui la montrait posant en lingerie rouge.

Avec les photos, Kendall a écrit: « vday arrive 💗 BTS de @skims. «

Alors que de nombreux amis et adeptes de Kendall l’ont félicitée dans la section commentaires du message, d’autres l’ont accusée de «promouvoir des normes corporelles irréalistes».

Un certain nombre de fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer la star de télé-réalité, affirmant qu’elle avait «photographié» les photos de lingerie.

Aux côtés d’un selfie miroir qui montrait Kendall en sous-vêtements, le compte Instagram Problematic Fame a écrit: « Cette photo est très photoshoppée. Kendall est visiblement très belle mais ce ne sont pas ses vraies proportions, ni celles de personne.

« S’il vous plaît, ne vous comparez pas à des images fortement retouchées. Même Kendall ne ressemble pas à ça. »

Partageant côte à côte des photos de la séance photo montrant le corps de Kendall légèrement différent, le compte a ajouté: «Elle pose dans les deux, mais l’un est clairement photographié.

«Le nombril de personne n’est qu’une petite fente, personne n’a le ventre complètement plat 24/7.

« Tout le monde est magnifique tel qu’il est. Ce photoshop ridicule doit s’arrêter. »

Les fans ont continué à se tourner vers Twitter alors qu’ils critiquaient Kendall pour avoir promu un type de corps irréaliste, comme l’a écrit une personne: « Toute la famille devrait être appelée, elle photoshop et facetune leurs photos à mort et créer ce f ** king standard irréaliste personne ne pourra jamais y parvenir. «

Une autre personne a ajouté: « Arrêtez de profiter et de gagner de l’argent avec l’insécurité des jeunes femmes. C’est dégoûtant et nous sommes en 2021, laissons cela dans le passé et à la poubelle. »

Un troisième a répondu: « C’est inacceptable quand tant de personnes la regardent et luttent contre d’horribles problèmes d’image de soi et d’estime de soi. Et appeler quelqu’un à faire du photoshopping lui-même n’est pas une honte corporelle. t même son vrai corps lol. «

Kendall a été rejointe par ses sœurs Kim Kardashian, 40 et Kylie Jenner, 23 ans, pour la séance photo en soutien à la prochaine campagne de Kim pour sa collection SKIMS Fits Everybody.

Les célèbres sœurs ont pris à Instagram pour partager divers clips du tournage, dont l’un de Kim posant aux côtés de ses jeunes sœurs et de la lingerie rouge à bascule sur un podium rose.