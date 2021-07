Kendall Jenner a appelé alors que TikToker prétend avoir trouvé FLY dans une bouteille scellée de la marque de tequila 818 de la star

KENDALL Jenner a été appelé sur TikTok après qu’une femme a affirmé avoir trouvé une mouche morte dans une bouteille scellée de la marque de tequila 818 de la star.

TikToker @kait_tc, de son vrai nom Kaitlyn, a publié samedi une vidéo de sa tequila 818 dans laquelle elle a zoomé sur l’insecte ailé dans sa bouteille prétendument scellée.

L’utilisateur de TikTok a partagé la vidéo samedi Crédit : TikTok @kait_tc

Il montrait une mouche piégée dans la bouteille Crédit : TikTok @kait_tc

« Tu vas très bien ma chérie », a-t-elle plaisanté dans la légende, en taguant Jenner.

« Kendall, question sérieuse », a commencé la vidéo.

« Voici ma nouvelle bouteille de tequila, scellée, non ouverte. Je suis allé prendre un bon verre et je vois ce flotteur traîner dans la bouteille. »

Elle ajoute que « [i]On dirait qu’il est passé par là parce qu’il n’a plus qu’une aile. »

« Le tir de quelqu’un allait frapper très fort », a poursuivi Kaitlyn.

La publication est devenue virale avec des centaines d’utilisateurs commentant le clip et ciblant Jenner.

« Faites mieux honeyyyyyyy », a écrit l’un d’eux.

« D’accord, mais les blagues sur vous parce que vous l’avez acheté », a déclaré un autre utilisateur.

« La première erreur a été d’acheter la tequila de Kendall », a déclaré une personne.

« Je suppose qu’elle ne pouvait pas se permettre de mettre un scorpion ou au moins un ver. »

‘EXCELLENT SERVICE CLIENT’

D’autres ont défendu le modèle, soulignant qu’elle n’emballerait pas la tequila elle-même.

« Tout le monde agit comme si c’était de la faute de Kendall si une bouteille avait quelque chose », a noté un utilisateur.

Kaitlyn a depuis révélé que 818 étaient en contact avec elle après avoir posté la vidéo pour tenter de rectifier la situation.

Elle a déclaré dans une vidéo publiée mardi qu’on lui avait demandé son adresse et qu’un représentant du 818 lui avait rendu visite avec de nouvelles bouteilles de tequila et une veste de marque.

« Un si bon service client », a-t-elle déclaré.

La société a confirmé dans un commentaire au Sun qu’elle avait été en contact avec Kaitlyn et a noté que la vidéo de sa marchandise gratuite avait désormais autant de vues que l’original.

« Nous avons été en contact avec Kaitlyn et lui avons fourni une nouvelle bouteille de 818. » 818

« La mise en bouteille est effectuée dans un environnement artisanal qui n’est pas parfait, des incidents comme celui-ci sont extrêmement rares mais ils peuvent arriver », a déclaré 818.

« Nous sommes transparents sur notre processus de fabrication de tequila et continuerons à respecter les normes de santé et de sécurité les plus élevées du jour où nous plantons les agaves jusqu’au moment où les bouteilles de 818 tequila sont emballées de manière durable pour être partagées avec le monde.

« Nous avons été en contact avec Kaitlyn et lui avons fourni une nouvelle bouteille de 818. »

Jenner avait reçu des réactions en ligne avant même le lancement officiel de la marque de tequila.

Elle a été accusée d’appropriation culturelle sur les publicités faisant la promotion de la boisson.

Dans les publicités, Jenner montrait à cheval dans un champ, assise sur un tas de plantes d’agave récoltées et sur le bord du lit d’une camionnette défoncée.

Elle portait ses cheveux en tresses et un sombrero autour du cou, ce qui a amené les critiques à répliquer qu’elle jouait un stéréotype du peuple mexicain.

Le modèle a supprimé sa propre publication Instagram, mais l’annonce reste toujours sur YouTube.

Cela faisait suite à une controverse sur une publicité Pepsi de 2017 dans laquelle Jenner était accusé d’impliquer que la brutalité policière pourrait être résolue avec une canette de soda.

Elle a reçu une nouvelle bouteille de la société Crédit : TikTok @kait_tc

Kendall Jenner est le visage de 818 Tequila Crédit : Kendall Jenner/Instagram