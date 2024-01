Kendall Graveman subit une opération à l’épaule droite

Les Astros renvoient un homme de configuration dominant en la personne de Bryan Abreu et le vétéran plus proche Ryan Pressly à l’arrière de l’enclos des releveurs, et le club espère que le vétéran Rafael Montero (5,08 ERA en 2023) pourra rebondir et lancer aussi bien qu’il l’a fait en 2022 (2,37). ERA) pour aider Houston à remporter les World Series. Cela a valu à Montero une prolongation de contrat de 34,5 millions de dollars sur trois ans.