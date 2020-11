Kendall et Kylie Jenner se moquent de leurs amours dans TikTok hilarant

Kendall Jenner et Kylie Jenner ont pris conscience de tout, de leur vie amoureuse à leurs personnages ivres dans un hilarant TIC Tac téléchargé le jour de Thanksgiving.

Le magnat de Kylie Cosmetics a partagé la vidéo tout aussi drôle et brutalement honnête, dans laquelle elle et sa sœur Kendall pouvaient être vues à plusieurs reprises marcher vers la caméra alors que deux options apparaissaient à l’écran, et selon l’endroit où elles tombaient, tourner à gauche ou à droite pour faire leur choix . Le premier était “Supermodel” ou “Instagram Model”, et bien que ce ne soit pas une surprise de voir Kendall montrer son défilé et se désigner comme top model, Kylie aussi a choisi de se mettre dans la catégorie des mannequins. Autrement dit, jusqu’à ce que Kendall la mette à sa place et la pousse vers la droite sous “Modèle Instagram”.

“Je suis toujours un top model à l’intérieur”, a écrit Kylie dans la vidéo digne de LOL.

le L’incroyable famille Kardashian Les stars semblaient être d’accord avec les décisions de l’autre dans le reste du TikTok, Kylie prétendant être sa mère Kris Jennerle favori et Kendall prétendant être Caitlyn JennerLe favori de Kylie, en plus de Kylie étant “à entretien élevé” contre Kendall “à faible entretien”.