Kendall County OKs poulets de basse-cour pour Boulder Hill et d’autres zones résidentielles non constituées en société – Shaw Local

De nombreuses municipalités de la région, dont Yorkville, Oswego, Plano et au-delà, permettent aux résidents de garder des poulets de basse-cour, de sorte que de nombreux résidents de Boulder Hill non constituée en société ont longtemps supposé qu’ils jouissaient du même privilège.

Seth Wormley, membre du conseil du comté de Kendall, a déclaré que le comté estime que jusqu’à 60 ménages à Boulder Hill, avec une population d’environ 8 500 personnes, ont des poules pondeuses dans des poulaillers.

Pourtant, l’ordonnance du comté n’a pas permis à la plupart des résidents des zones non constituées en société de Kendall de garder les créatures de la ferme à plumes, jusqu’à présent.

Le 27 juin, le conseil du comté a approuvé un amendement à son ordonnance, autorisant jusqu’à six poules dans des maisons unifamiliales sur des propriétés de moins d’un acre. Pour les sites résidentiels d’un acre ou plus, jusqu’à 12 poulets sont désormais autorisés.

L’action du conseil est intervenue à la suite d’une pétition des résidents de Boulder Hill qui élèvent des poules pondeuses dans leur arrière-cour.

« J’ai eu mes poules pendant plus de six ans et elles m’ont apporté d’innombrables récompenses », a déclaré Rebecca Wintczak, résidente de Boulder Hill, au conseil d’administration.

« Je crois que les résidents devraient avoir le droit à une nourriture abordable et aux économies que procurent les poules », a déclaré Wintczak. « Pourquoi les Oswego plus riches devraient-ils avoir le droit de cultiver leur propre nourriture alors que nous, à Boulder Hill modeste et non constituée en société, ne le faisons pas? »

D’autres résidents de Boulder Hill ont parlé au conseil, expliquant qu’ils avaient supposé que leurs poulets avaient un perchoir légal.

Wormley, président du comité de planification, de construction et de zonage du conseil, a qualifié le changement de « plan raisonnable » et a déclaré qu’aucune opposition ne s’était matérialisée au cours du processus d’enquête et d’approbation du comté.

« Cela offre aux résidents la possibilité de s’épanouir et de vivre leur meilleure vie », a déclaré Brooke Shanley, membre du conseil du comté, qui a travaillé avec Wormley sur le changement d’ordonnance.

Dans une note au conseil, le directeur de la planification, de la construction et du zonage, Matt Asselmeier, a décrit les règlements pour garder les poulets de basse-cour, sur les lots zonés pour une utilisation résidentielle unifamiliale.

Aucun coq ni aucune autre volaille ne serait autorisé, a déclaré Asselmeier. Les coopératives doivent être situées à au moins 10 pieds des limites des lots résidentiels et les clôtures non couvertes doivent mesurer au moins quatre pieds de hauteur. La vente de poulets ou d’œufs est interdite, a-t-il ajouté.

L’ordonnance du comté est similaire à celles déjà en place à Yorkville, où le conseil municipal a approuvé les poules de basse-cour l’année dernière, à Oswego et dans les communautés de la région de Chicago, y compris la grande ville elle-même.

Wintczak a rejeté les inquiétudes selon lesquelles les poules pourraient être bruyantes.

« Mon voisin d’à côté ne savait pas que nous avions des poules pendant plusieurs années jusqu’à ce que nous commencions à partager des œufs avec eux », a déclaré Wintczak, ajoutant qu’il est peu probable que les résidents qui élèvent des poules risquent le privilège en essayant de garder des coqs, qui « sont assez difficiles ». cacher. »

Le membre du conseil du comté, Dan Koukol, un autre membre du comité de planification, de construction et de zonage, a déclaré qu’il était initialement sceptique quant à l’idée, mais qu’il a été conquis par les résidents.

Koukol a ajouté qu’il appartiendra aux résidents de se surveiller eux-mêmes et de s’assurer que les dispositions de l’ordonnance sont respectées.