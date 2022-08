Kendall County 4-H annonce des cours de créativité pour les jeunes en juin – Shaw Local

Les enfants et les adolescents peuvent explorer leur côté créatif avec plusieurs ateliers organisés par University of Illinois Extension en juin à Yorkville.

Les bases du feutrage à l’aiguille : Vendredi 10 juin, de 9h à 12h. Les participants apprendront les bases du feutrage à l’aiguille, y compris comment utiliser les outils, les formes et les bases de base. Ils créeront une forme avec un emporte-pièce, puis décoreront des boules de laine et apprendront à détailler, à «colorer» et à terminer leur projet de feutrage. Le coût est de 15 $, fournitures incluses.

Fleurs de papier: Le vendredi 10 juin, de 13 h à 15 h Les participants créeront des pivoines en papier ou des rosiers sauvages de différentes couleurs et tailles. Ils peuvent apprendre avec une machine à découper ou à la main. Le coût est de 10 $.

Pot de bobine d’argile : Lundi 13 juin de 9h à 12h. Les participants apprendront les techniques de base de fabrication à la main de l’argile et apprendront à construire un pot en spirale à partir d’argile séchée à l’air. Les jeunes apprendront à connaître les compétences en conception et différents types d’argile tout en créant un porte-crayon à bobine unique en son genre. Le coût est de 15 $.

Créations d’auto-soins : Lundi 13 juin, de 13 h à 15 h Créez un jouet anti-stress scintillant, construisez et décorez un pot apaisant ou préparez des pétillants pour le bain maison pour prendre soin de vous. Les participants travailleront également sur un tableau de vision pour identifier le stress et distinguer les systèmes de soutien individuels. Le coût est de 10 $.

Photographie 1 : Mardi 14 juin, de 13 h à 14 h 30 Les participants apprendront les rudiments de la photographie et apprendront à prendre une belle photo. Le coût est de 5 $.

Couture débutant : 21, 23, 27 et 29 juin, de 10h à 12h. Au cours de cet atelier en quatre parties, les participants apprendront à utiliser leur propre machine à coudre et s’entraîneront à enfiler leur machine, à fabriquer une canette, à coudre des coutures régulières et à coudre une couture droite. Les participants apprendront également d’autres compétences en réalisant de petits projets pratiques, comme une boîte de mouchoirs ou une couverture de livre et une taie d’oreiller. Le coût est de 20 $ pour un atelier en quatre parties.

Chacune de ces classes créatives sera enseignée par des enseignants adolescents 4-H avec des programmes supervisés par le personnel 4-H. Ils sont conçus pour les 8 à 18 ans. Les jeunes n’ont pas besoin d’être membres 4-H pour participer, mais l’inscription aux cours est obligatoire et le nombre de places peut être limité. En savoir plus sur chacun à go.illinois.edu/KendallCounty4H.