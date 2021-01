Kenan Thompson et Chris Redd ont une nouvelle émission en première sur NBC, mais il n’est pas prévu de partir Saturday Night Live à l’instant.

Ils jouent tous les deux dans la nouvelle comédie Kenan, qui suit un présentateur de nouvelles du matin veuf (Thompson) alors qu’il tente de parent de ses deux filles après avoir perdu sa femme. La série est en développement depuis des années et a traversé plusieurs itérations, mais elle sortira finalement le 16 février et nécessitera à la fois Thompson et Redd de faire double emploi entre Kenan et SNL.

De nombreux fans se sont demandé combien de temps Thompson, le membre de la distribution SNL le plus ancien de tous les temps à près de 18 ans, restera dans les parages, et bien que Redd ne soit que SNL depuis 2017, sa présence sur Kenan a également soulevé des questions à son sujet. Heureusement, aucun des deux ne cherche à partir pour le moment.

« Je pense que nous vivons à une époque différente », a déclaré Thompson sur un panneau virtuel lors de la journée de presse d’hiver de NBC sur le TCA. « Il y avait un temps où les gens partaient [SNL] et aller dans leur carrière, mais … Je pense que vous pouvez faire les deux aussi longtemps que vous le pouvez et puis le départ se fait naturellement, et puis qu’il en soit ainsi ou quoi que ce soit. «